domingo 25  de  enero 2026
Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

La estación de Huelva, adonde tenía que llegar el tren que venía de Madrid en el que murieron 36 de las víctimas, fue escenario de un homenaje

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HUELVA.- Una semana después del siniestro en el que se vieron envueltos dos trenes en España, con un saldo de 45 muertos, este domingo 25 de enero se celebraron ceremonias de recuerdo en Huelva, de donde eran muchas de las víctimas, y en Adamuz, donde se produjo la colisión.

La estación de tren de la ciudad andaluza de Huelva, adonde tenía que llegar el tren que venía de Madrid en el que murieron 36 de las 45 víctimas, fue escenario por la tarde de un homenaje que empezó con un minuto de silencio a las 19H43, hora de la catástrofe. A continuación, estaba prevista la lectura de poemas.

Además de los muertos, 22 personas siguen hospitalizadas este domingo.El tren Madrid-Huelva colisionó el domingo 18 de enero en el pueblo de Adamuz con otro que venía en sentido contrario y viajaba de Málaga a Madrid, y en el que murieron las otras 9 víctimas de la catástrofe.

Funeral en Adamuz

En Adamuz, cuyos vecinos fueron los primeros en llegar a socorrer a supervivientes y heridos, este domingo se celebró una misa-funeral.

"Venimos con el corazón herido por lo sucedido", dijo en la ceremonia el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

"Hace justo una semana se hizo noche, noche oscura y trágica. Varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. Cuarenta y cinco de ellas nunca llegaron al destino buscado", lamentó el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, quien ofició el funeral.

A falta de que concluya la investigación oficial, y descartado ya un fallo de los dos maquinistas, uno de ellos muerto en el choque, se apunta como primera hipótesis del descarrilamiento del primer tren a una fractura en un raíl.

FUENTE: Con información de AFP

