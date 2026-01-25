domingo 25  de  enero 2026
MAL TIEMPO

Casi 700.000 clientes en EEUU sin electricidad por tormenta de nieve

Las aerolíneas cancelaron vuelos previstos en los aeropuertos de la zona afectada para este domingo

Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

EuropaPress/SERVICIO METEOROLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La enorme tormenta de nieve que afecta del centro-este al noreste de Estados Unidos provocó que más de 678.000 hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico, mientras que las aerolíneas cancelaron más de 9.900 vuelos previstos para este domingo en las regiones afectadas.

La "monstruosa" tormenta, como la llaman los medios de comunicación estadounidenses, ha recorrido ya más de 3.700 kilómetros en dirección noreste y ha dejado a casi 200 millones de personas afectadas por algún tipo de alerta meteorológica. La tormenta es ya la que ha dejado a más condados bajo alerta por tormenta invernal desde que hay registros.

Lee además
La severidad de esta tormenta geomagnética es muy rara, señaló la NOAA.
FENÓMENO

Auroras boreales se podrán ver en el centro de EEUU por tormenta geomagnética
una gran tormenta invernal amenaza al sur eeuu y canada con fuertes nevadas y frio artico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

A los casi 10.000 vuelos cancelados para el domingo hay que sumar los 4.000 cancelados el sábado y los que previsiblemente se anularán con trayecto fijado para el lunes o el martes.

Las previsiones auguran que el mal tiempo continuará este domingo y durante los primeros días de la próxima semana con temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -45 °C (-49 °F), según el Servicio Nacional de Meteorología.

Al menos 17 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia para poder hacer frente a la situación que prevé dejar grandes cantidades de nieve en ciudades como Nueva York o Boston, incluso hasta 60 centímetros en zonas de los estados de Kentucky y Virginia.

"Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!", anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales.

En la ciudad de Nueva York, al menos cinco personas perdieron la vida mientras se encontraban en la calle y, aunque no han podido determinarse las causas de la muerte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, decretó que todos los neoyorquinos que lo necesiten serán aceptados en los refugios municipales. Las últimas previsiones alertan de una nevada de al menos 30 centímetros para la ciudad.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Aerolíneas de EEUU emiten exenciones de viaje y anticipan cancelaciones por fuerte tormenta invernal

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
MIGRACIÓN

Trump acusa a funcionarios demócratas en Minnesota de "incitar la insurrección" tras fatal tiroteo

Te puede interesar

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Por Estefani Brito
Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.
MAL TIEMPO

Casi 700.000 clientes en EEUU sin electricidad por tormenta de nieve

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado