Detienen en México a exolímpico canadiense acusado de narcotráfico y asesinato por Estados Unidos

Un cartel de recompensa por el arresto de Ryan James Wedding se ve tras una conferencia de prensa en la que se anunció la acusación formal contra el exsnowboarder olímpico Ryan Wedding, acusándolo de asesinato y lavado de dinero en relación con una organización de narcotráfico, el 19 de noviembre de 2025 en Washington

El exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por Estados Unidos de haberse convertido en un importante capo del narcotráfico internacional, fue detenido en México y entregado al FBI , confirmaron este viernes autoridades de ambos países.

Wedding, de 44 años, figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Acusado de operar con el cártel de Sinaloa

Según las autoridades estadounidenses, Wedding dirigía una red de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Canadá, utilizando a México como punto clave de tránsito, en coordinación con el cártel de Sinaloa.

El director del FBI, Kash Patel, calificó al canadiense como una de las figuras más peligrosas del narcotráfico actual.

“Es la versión moderna de El Chapo y de Pablo Escobar”, afirmó durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Ontario, California.

Entrega en la embajada de Estados Unidos

De acuerdo con el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, Wedding se entregó en la embajada de Estados Unidos en México. Posteriormente fue trasladado por el director del FBI a territorio estadounidense.

Las autoridades creen que el ex deportista se escondió en México durante más de una década y era buscado formalmente desde 2024 por cargos de tráfico de cocaína y asesinato.

Junto a Wedding, también fue entregada al FBI otra persona no estadounidense incluida en la lista de los 10 más buscados, aunque no se ofrecieron detalles adicionales.

De olímpico a narcotraficante internacional

Ryan Wedding representó a Canadá en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde finalizó en la posición 24 del eslalon gigante paralelo.

Conocido en el mundo criminal como “El Jefe”, “Giant” y “Public Enemy”, está acusado de mover cientos de millones de dólares en cocaína hacia Estados Unidos y Canadá.

Acusaciones por asesinato y red internacional

Las autoridades estadounidenses también lo señalan como responsable del asesinato, en enero de 2025 en Medellín, Colombia, de un hombre que iba a testificar en su contra.

En noviembre pasado, siete personas presuntamente vinculadas a su red fueron detenidas en Canadá, entre ellas su abogado. Estados Unidos ya solicitó su extradición.