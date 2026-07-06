lunes 6  de  julio 2026
Escándalo

Candidato demócrata al Senado se plantea su retirada tras acusación de agresión sexual

Pese al escándalo, el Partido Demócrata cerró filas en torno al aspirante Graham Platner y le dieron su apoyo en las primarias

El candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, durante un acto de su campaña electoral.&nbsp;

El candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, durante un acto de su campaña electoral. 

Captura de pantalla / @grahamformaine / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, anunció este lunes que se "está tomando un tiempo para reflexionar" tras hacerse públicas las acusaciones de agresión sexual por parte de una mujer con la que mantuvo relaciones hace años.

La mujer, Jenny Racicot, de 41 años, detalló a lo largo de tres entrevistas al medio digital estadounidense Politico, que Platner la obligó a tener relaciones sexuales hace cinco años, una acusación que él negó en el artículo y que le ha vuelto a poner en una situación delicada.

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Tras conocerse la información de Politico, Platner publicó un video en su cuenta de X en el que calificaba las acusaciones de "falsas" y afirmó que iba a "reflexionar" sobre cómo seguir adelante.

"Así pues, independientemente de la inexactitud de la información, pero conscientes de la realidad política que provocará, nos estamos tomando el tiempo necesario para reflexionar sobre el mejor camino a seguir para el estado que amo, la gente que amo y el movimiento al que pertenezco", afirmó Platner en el video.

"Esos eran los objetivos cuando lanzamos esta campaña, y siguen siéndolos hoy", aseguró.

Platner, un ostricultor y novato en política, se impuso en las primarias en Maine celebradas el mes pasado para competir por el escaño que ocupa la senadora republicana Susan Collins y entonces ya lo hizo rodeado de polémica.

Otro escándalo de índole sexual

El aspirante demócrata al Senado tuvo que enfrentarse entonces al escándalo por unos mensajes sexuales con múltiples mujeres fuera del matrimonio, según publicaron The Wall Street Journal, The New York Times y CNN a finales de mayo, y también a la polémica por un tatuaje vinculado al nazismo.

Su esposa, Amy Gertner, descubrió esos mensajes en la primavera de 2025 y en agosto de ese mismo año se lo comunicó al equipo de campaña que se encargaba de preparar las primarias al Senado para que evaluaran el riesgo político.

En aquel momento sus asesores lo consideraron un asunto privado y optaron por no hacerlo público, aunque ya intuían que podría convertirse en un punto débil de su carrera hacia el Senado.

Sin embargo, el Partido Demócrata cerró filas en torno al aspirante y le dieron su apoyo en las primarias.

Ahora la siguiente fecha marcada en el calendario es el 13 de julio, ya que hasta ese momento los demócratas podrían elegir a otro candidato para reemplazar a Platner, en caso de que este se retire, y aspirar a la plaza en el Senado.

FUENTE: Con información de EFE

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