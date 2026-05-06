miércoles 6  de  mayo 2026
VIOLENCIA POLíTICA

Cargos a izquierdista que disparó a agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que el "progresista" radical, identificado como Michael Marx, de 45 años y oriundo de Texas, expresó abiertamente su hostilidad contra la Administración del presidente, Donald Trump

El Servicio Secreto de EEUU bloquea una calle cerca de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

El Servicio Secreto de EEUU bloquea una calle cerca de la Casa Blanca, en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El extremista de izquierda que disparó un arma cerca de la Casa Blanca contra agentes del Servicio Secreto y donde fue herido un niño enfrenta cargos por agresión a un agente federal y disparar un arma de fuego como delito violento, indicó este miércoles la Fiscalía federal.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que el "progresista" radical, identificado como Michael Marx, de 45 años y oriundo de Texas, expresó abiertamente su hostilidad contra la Administración del presidente, Donald Trump.

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Según Pirro, al preguntarle al sospechoso sobre las razones por las que había llegado a Washington o el motivo de sus acciones, respondió: "Que se joda la Casa Blanca".

Este es el discurso de odio y de extrema violencia impulsado por los activistas y congresistas demócratas en contra de los conservadores y del gobierno del presidente Trump.

Los democrátas apuestan a que un enfermo mental o extremista político consumen en algún momento las intenciones de asesinar al Presidente y a altos funcionarios del gobierno conservador.

Pirro agregó que el acusado, herido durante el tiroteo y trasladado a un hospital, repitió tres veces "mátenme, mátenme, mátenme".

Un extremista de izquierda

El enfrentamiento a tiros tuvo lugar el pasado lunes en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia de Washington, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente estadounidense, JD Vance, pasara por la transitada área, aunque las autoridades afirmaron entonces que no veían indicios de que estos sucesos estuvieran relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego.

Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso. sin peligro para su vida, según las autoridades.

Este incidente ocurre días después de que un hombre fuera detenido por intentar asesinar al presidente Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, lo que ha avivado la polémica sobre la extrema violencia política impulsada por los demócratas en su narrativa de odio contra los conservadores, altos funcionarios del gobierno de Trump y el propio Presidente.

FUENTE: Con información de EFE.

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