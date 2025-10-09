jueves 9  de  octubre 2025
EEUU

Casa Blanca exige a Petro retractarse por acusaciones sobre lancha bombardeada en el Caribe

El presidente colombiano afirmó que la evidencia sugiere que la lancha era colombiana e instó a las familias de las supuestas víctimas a "aparecer y denunciar

El presidente colombiano Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un nuevo roce en el diálogo diplomático entre Estados Unidos yColombia se produjo en las últimas horas, luego de que un alto oficial de la Casa Blanca respondiera directamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre recientes operaciones militares en el Caribe. Washington ha exigido una retractación pública del mandatario colombiano, calificando sus señalamientos de "infundados" e "irreprochables".

La respuesta de la administración estadounidense fue entregada al periodista Juan Camilo Merlano. El oficial de la Casa Blanca fue tajante, indicando que la retractación es necesaria "para que podamos volver a un diálogo productivo, centrado en construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”. La declaración se produce después de que Petro asegurara que la última embarcación bombardeada por las fuerzas estadounidenses en el Caribe era colombiana y transportaba ciudadanos de esa nacionalidad, reseña el portal web Revista Semana.

Previamente, a través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado colombiano había lanzado la grave acusación. Petro afirmó que la evidencia sugiere que la lancha era colombiana e instó a las familias de las supuestas víctimas a "aparecer y denunciar". El presidente elevó el tono de su mensaje, manifestando que "no hay guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo" que debe ser detenida por la comunidad global, catalogando la acción militar como una "agresión contra toda América Latina y el Caribe".

El cruce de declaraciones se origina en operaciones militares estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe, intensificadas en las últimas semanas. Las acciones fueron previamente anunciadas por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El funcionario reportó que, siguiendo órdenes de la Casa Blanca, se dirigió "un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas", en el cual cuatro personas a bordo perdieron la vida.

FUENTE: Revista Semana

