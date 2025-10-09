jueves 9  de  octubre 2025
Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Los responsables del altercado son hermanos; se conoce que uno de ellos vivía en la casa donde permaneció atrincherado

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade

Carlos Armando Cabrera - DLA
Un fuerte operativo policial se desarrolla desde alrededor de las 7 de la mañana de este jueves en el vecindario de Allapattah.

Carlos Armando Cabrera/DLA
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Alrededor de las 7 de la mañana de este jueves en Allapattah, las autoridades respondieron a un llamado que reportó un tiroteo en el que se vieron involucrados seis oficiales de la policía de Miami. De ellos, un hombre y una mujer resultaron heridos y fueron trasladados al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital.

Todo comenzó cuando vecinos reportaron la presencia de un auto abandonado en la zona, el cual fue retirado mediante una grúa. De acuerdo con información oficial, los agentes se retiraron del área y pocos minutos después el sistema de detección de disparos del Departamento de Policía de Miami (MPD) registró una alerta. Al regresar a la escena, observaron un vehículo baleado y se desató un intercambio de disparos. De los seis uniformados, dos resultaron heridos: uno en la rodilla y otro en el tobillo. Ambos permanecen en condición estable.

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade, e involucró a dos individuos que son hermanos. Todo comenzó, presuntamente, con una discusión entre ellos, según informaron los investigadores.

En una conferencia de prensa, Manny Morales, jefe de la policía, ofreció más detalles. “Sobre las 11 de la mañana mandamos un dron adentro de la casa y descubrimos que el individuo estaba herido. La investigación que continuó determinó que él había fallecido. Aparentemente, cuando hubo un intercambio de tiros, el individuo fue lastimado, pero aún no sabemos si fue herido por nuestros disparos o se suicidó.”

Asimismo, Morales subrayó que el occiso vivía en esa casa y fue identificado como Maison Triana, de 27 años, quien contaba con un historial criminal. El otro sospechoso permanece bajo custodia policial.

Manny Morales, jefe de la policía

Residentes de la zona expresaron su preocupación y comentaron haber escuchado los disparos, lo que generó tensión e inseguridad.

“Cómo está la situación, en cualquier lugar puede pasar cualquier cosa. Esto tocó hoy y fue bastante el movimiento de las autoridades. Nosotros pensamos que es algo grave porque a veces los niños están afuera y uno no sabe lo que pueda pasar.” dijo una vecina.

Un matrimonio que suele acudir a un parque cercano para correr también escuchó las ráfagas de fuego.

“Nos encontrábamos en la 23 avenida, que veníamos al parque dominicano a correr. Estábamos hablando con el landlord de ahí y le dije ‘espérate, cállate, cállate’ y, sin exagerar, en 10 segundos escuché alrededor de 30 balazos. Ella me dice ‘eso no fueron balazos’ y le dije ‘dale, dos minutos que ahorita vas a ver la policía correr’, y dicho y hecho, a los cinco minutos la policía ya andaba rondando con alrededor de 15 o 20 patrullas por acá.”

Morales pidió a la comunidad mantener a los oficiales en sus pensamientos y oraciones, destacando el valor y el compromiso que tienen con los ciudadanos:

“Hoy comenzó el día como cualquier otro día. Se levantaron, se pusieron su uniforme y vinieron a trabajar con un deseo profundo de mejorar y mantener a su comunidad sana y salva, y sin saberlo fueron atacados.”

Concluyó, asegurando que la investigación continuará su curso para determinar qué fue lo que realmente ocurrió.

Embed

