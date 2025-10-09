jueves 9  de  octubre 2025
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

"Esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales", indicó en X el Comando Norte de Estados Unidos

Soldados de la Guardia Nacional.

Soldados de la Guardia Nacional.

SPENCER PLATT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Centenares de soldados comenzaron a ser desplegados la noche del miércoles en el área metropolitana de Chicago, poco después de que el presidente Donald Trump pidiera encarcelar al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois por falta de cooperación para impedir las protestas contra las redadas migratorias.

Cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 más de Illinois iniciaron sus operaciones en la zona, anunció el ejército el miércoles por la noche, a pesar de que las autoridades locales se oponen a la medida y acudieron a la justicia para impedirlo.

Lee además
Periodistas reunidos en la Casa Blanca con el presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete.
ENCUENTRO

Trump acusa a medios de prensa de ultraizquierda de apoyar a grupo terrorista Antifa
Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

"Esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales", indicó en X el Comando Norte de Estados Unidos, al informar del despliegue en la zona metropolitana y que tendrá el control de las tropas.

Chicago, la mayor ciudad de Illinois y la tercera del país, es el más reciente foco de la dura estrategia de Trump contra la inmigración ilegal, que genera denuncias de abusos de los derechos humanos y autoritarismo, manifestaciones y demandas ante la justicia.

La violencia de los extremista de izquierda

La policía federal de inmigración o ICE ha desplegado decenas de agentes enmascarados en varias ciudades demócratas y está a cargo de realizar las redadas contra inmigrantes ilegales, pero se han topado con grupos de revoltosos y delincuentes de Antifa y de la ultraizquierda en general.

Los alrededores del centro de detención de ICE en las afueras de Chicago son escenario a diario de "protestas" protagonizadas por decenas de supuestos activistas, que intentan bloquear la salida de los vehículos de los agentes. En muchos casos los agentes han sido atacados con piedras y cócteles molotov.

Los extermistas demócratas impugnaron la legalidad del despliegue de soldados ante los tribunales, acusando Trump de "castigar a sus enemigos políticos". Lo mismo que hicieron ellos durante los últimos cuatro años.

Trump ya ha desplegado militares de la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis (sur), en contra de la opinión de las autoridades locales que permiten que estos grupos creen el caos y desestabilicen el gobierno en Washington. Ese es su principal objetivo, no la defensa de inmigrantes ni presuntos derechos.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump arremete contra el gobernador de Illinois: "Debería estar en la cárcel"

EEUU anuncia nuevas sanciones contra el petróleo de Irán

SNAP Florida: fechas de pagos y calendario de depósitos hasta el 12 de octubre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre