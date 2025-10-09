Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

Centenares de soldados comenzaron a ser desplegados la noche del miércoles en el área metropolitana de Chicago , poco después de que el presidente Donald Trump pidiera encarcelar al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois por falta de cooperación para impedir las protestas contra las redadas migratorias.

Cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 más de Illinois iniciaron sus operaciones en la zona, anunció el ejército el miércoles por la noche, a pesar de que las autoridades locales se oponen a la medida y acudieron a la justicia para impedirlo.

"Esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales", indicó en X el Comando Norte de Estados Unidos, al informar del despliegue en la zona metropolitana y que tendrá el control de las tropas.

Chicago, la mayor ciudad de Illinois y la tercera del país, es el más reciente foco de la dura estrategia de Trump contra la inmigración ilegal, que genera denuncias de abusos de los derechos humanos y autoritarismo, manifestaciones y demandas ante la justicia.

La violencia de los extremista de izquierda

La policía federal de inmigración o ICE ha desplegado decenas de agentes enmascarados en varias ciudades demócratas y está a cargo de realizar las redadas contra inmigrantes ilegales, pero se han topado con grupos de revoltosos y delincuentes de Antifa y de la ultraizquierda en general.

Los alrededores del centro de detención de ICE en las afueras de Chicago son escenario a diario de "protestas" protagonizadas por decenas de supuestos activistas, que intentan bloquear la salida de los vehículos de los agentes. En muchos casos los agentes han sido atacados con piedras y cócteles molotov.

Los extermistas demócratas impugnaron la legalidad del despliegue de soldados ante los tribunales, acusando Trump de "castigar a sus enemigos políticos". Lo mismo que hicieron ellos durante los últimos cuatro años.

Trump ya ha desplegado militares de la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis (sur), en contra de la opinión de las autoridades locales que permiten que estos grupos creen el caos y desestabilicen el gobierno en Washington. Ese es su principal objetivo, no la defensa de inmigrantes ni presuntos derechos.

FUENTE: Con información de AFP.