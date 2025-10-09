Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

MIAMI.- Myrka Dellanos se despide de Telemundo. La periodista cubanoamericana ya no seguirá siendo parte del programa La Mesa Caliente, luego de tres años como parte del equipo.

La información fue confirmada el miércoles 8 de octubre por fuentes cercanas a la revista People en Español, quienes aseveraron que la presentadora fue llamada por Recursos Humanos horas antes de iniciar el show y fue entonces cuando se le informó que no continuaría en el show.

Giselle Blondet fue la encargada de anunciar la salida de Myrka Dellanos del show durante la transmisión del programa. "Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La mesa caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación", dijo Blondet, acompañada en el set por Verónica Bastos, Andrea Meza y Cristina Porta.

"Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento. Sin duda alguna, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos", añadió la puertorriqueña.

Reacción de Myrka Dellanos

Aunque la presentadora no se ha pronunciado, sí compartió en las historias de Instagram un mensaje en inglés que los internautas han interpretado como la forma en la que está haciendo frente a esta situación.

"Octubre será tu momento crucial", reza la imagen compartida en la red social y que posteriormente está acompañada del salmo de los romanos, versículo 8:28: "Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará porqué (pasó)".