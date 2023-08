Entrevista de Tucker Carlson a Trump eclipsa debate republicano

Trump, quien encabeza con una amplísima ventaja los sondeos para la nominación presidencial del Partido Republicano, se ausentó del primer debate entre precandidatos el miércoles por la noche en Milwaukee, y en su lugar ofreció una entrevista a Tucker Carlson, el antiguo presentador estrella de Fox News, que se publicó a través de la red social X (antes Twitter).

El exmandatario habló de varios temas durante su entrevista, a pocos minutos de comenzar, las mediciones tenían 74 millones de personas conectadas viendo el diálogo entre Carlson y Trump en internet.

Finalmente, la cifra ha ascendido a más de 100 millones y sigue en ascenso. En el encuentro con Carlson, Trump calificó a Biden como "el peor presidente de la historia".

El exinquilino de la Casa Blanca explicó los motivos de por qué no participó en el debate del Partido Republicano: "Estoy ganando por 50, 60 puntos (...) ¿Me siento allí durante una hora o dos horas, lo que sea, y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para ser Presidente?", preguntó Trump durante su entrevista de 46 minutos de duración. “¿Debería hacer eso en una cadena que no es necesariamente amistosa conmigo?”, cuestionó.

Severas críticas a la administración Biden

Trump criticó con vehemencia a la izquierda y a la extrema izquierda y afirmó que recurren a políticas que están destruyendo a EEUU y luego quieren buscan que las elecciones sean amañadas para poder ser "electos". “Tienen que hacer trampa porque sus políticas son tan erróneas que tienen que hacerlo para conseguir ser electos. ¿Quieren fronteras abiertas? ¿Quién altas tasas de interés ¿Quieren que no uses ninguna estufa de gas ni ningún vehículo con gasolina?

Sobre Joe Biden señaló. "Hemos hecho las cosas más estúpidas en este país, y ahora tenemos un Presidente que no puede juntar dos frases, no puede hablar, apenas puede caminar...". "Creo que está peor mentalmente que físicamente, y físicamente no es exactamente un atleta", dijo Trump sobre Biden

Sobre Kamala Harris, que todo indica será nuevamente la fórmula presidencial de Biden, Trump dijo: “Ella habla en rima. Es raro... Bueno, su forma de hablar: '¡El autobús irá para aquí y luego el autobús irá para allá! ¡Porque eso es lo que hacen los autobuses!'”, respondió.

El expresidente se refirió a que "la economía de EEUU ahora es un desastre, con una inflación altísima que cumple casi tres años creada por el gobierno de Joe Biden y que ha hecho sufrir a los estadounidenses y a las familias estadounidenses".

Trump se refirió a los índices económicos, que en su mayoría están en negativo.

"El pueblo estadounidense vio mi trabajo en política exterior y en todos los sectores de la economía en EEUU. Si lo comparas con los resultados de este gobierno, el descalabro ha sido más que evidente. Han despilfrarrado el dinero de los contribuyentes y no paran", puntualizó Trump

Presencia rusa y china en el hemisferio

Durante su entrevista se refirió a que el presidente Joe Biden le tiene miedo decirle a Rusia que salga de Cuba. "Ellos tienen bases en Cuba y Biden no hace nada", afirmó.

También se refirió al canal de Panamá, "lo entregamos por un dólar", acotó, algo que en su opinión es una de las cosas más estúpidas que hemos hecho. "Ahora el canal de Panamá lo controla China, están en nuestro hemisferio, no debemos permitir que también se posicionen en Cuba".

Trump omnipresente

Y mientras Trump, hablaba con Carlson, se realizaba el primer debate presidencial republicano en el que participaron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se ubica como número dos en las encuestas; también participaba Tim Scott, senador por Carolina del Sur; Nikki Haley, ex embajadora estadounidense ante la ONU; Vivek Ramaswamy, empresario de biotecnología; Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey; el exvicepresidente Mike Pence, Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, y Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte.

El debate fue totalmente eclipsado por la entrevista de Trump, y Fox News no ha dado ni el registro de su audiencia.

Trump fue uno de los temas en el debate, estuvo presente sin estarlo físicamente.

Seis de los ocho candidatos republicanos en el debate de Fox levantaron la mano cuando se les preguntó si apoyarían a Trump como Presidente si se convirtiera en el candidato republicano. DeSantis y el exvicepresidente Pence miraron a su alrededor y levantaron la mano. Luego, Vivek aprovechó la oportunidad para elogiar a Trump mientras criticaba a Christie.

“Creo que el presidente Trump fue el mejor presidente del siglo XXI. Es un hecho", afirmó. “Christie, tu afirmación de que Donald Trump está motivado por la venganza sería mucho más creíble si toda tu campaña no se basará en la venganza y en el agravio contra un solo hombre”, dijo en referencia a Trump.

Trump se refirió a algunos de sus rivales: dijo que el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson era un ejemplo de alguien que no debería estar en el escenario del debate, lo mismo que el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

El expresidente republicano confirmó el lunes que se entregará en la cárcel del condado de Atlanta al día siguiente del debate en Milwaukee, lo que puede echar por tierra la esperanza de sus rivales de acaparar la atención mediática.

El martes, escribió en su red Truth Social: "Estaré muy ocupado mañana por la noche ¡¡¡Disfruten!!!". Se refería a la entrevista con Carlson a la misma hora que iniciaba el debate presidencial.

El exmandatario prefierió saltarse este debate en Wisconsin debido a su gran ventaja en los sondeos sobre la intención de voto de los republicanos.

Mientras más acusaciones, mayor respaldo de los estadounidenses

Y es que pese a las cuatro acusaciones penales en menos de seis meses, el precandidato aplasta a prácticamente todos sus rivales en la carrera por la nominación.

Con cada controversial inculpación se embolsa millones de dólares en donaciones de simpatizantes convencidos, como él, de que es víctima de una "caza de brujas".

Sobre el cuarto caso en su contra, Trump manifestó:

"¿Puedes creerlo? Iré a Atlanta, Georgia, para ser ARRESTADO por una fiscal de distrito de izquierda radical, Fani Willis, quien está supervisando uno de los mayores DESASTRES de asesinatos y crímenes violentos en la historia de Estados Unidos”, escribió en Truth Social.

“En mi caso, el viaje a Atlanta no es por ‘Asesinato’, ¡sino para hacer una LLAMADA PERFECTA! Ella hizo campaña y continúa haciendo campaña y recaudando dinero en esta CAZA DE BRUJAS. Esto está en estricta coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ) de Joe Biden. ¡Todo se trata de una INTERFERENCIA ELECTORAL!”

Sobre las acusaciones que pesan sobre sus hombros, Trump dijo que el pueblo estadounidense es inteligente y sabe que todas las acusaciones tienen un objetivo: destruir mi reputación y que no gane las elecciones de 2024.

Y mientras el expresidente se enfrenta a juicios , su popularida sigue en ascenso vertiginosamente. Trump y decenas de millones de conservadores e independientes consideran que el Departamento de Justicia está claramente parcializado y defiende intereses políticos de la izquierda y de la extrema izquierda en el país.

Sin embargo, todo indica que Trump será el amplio ganador de las primarias republicanas y se enfrentará a Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre de 2024, lo que pone contra las cuerdas al Partido Demócrata que persiste en eliminar a Trump de su carrera hacia la Casa Blanca.

Donald Trump ya se adelanta a esta posibilidad, compartiendo encuestas sobre un posible duelo con su sucesor, a quien acusa de orquestar todos sus problemas judiciales.

Biden en una estrategia poco creíble ante los ojos de los electores, evita comentar sobre Trump como si no tuviera nada que ver y para que no le acusen de instrumentalizar la justicia, pero decenas de millones de estadounidenses saben que en la realidad su gobierno intenta por todos los medios posibles quitar del camino a su principal rival en 2024: el presidente 45 Donald Trump.