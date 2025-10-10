viernes 10  de  octubre 2025
Catar anuncia acuerdo para construir instalación militar de entrenamiento aéreo en EEUU

Este viernes, se firmó una carta de admisión para una base de la Fuerza Aérea de Catar en Mountain Home, en Idaho. Adiestrarán pilotos de combate

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA. - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes 10 de octubre la construcción de una instalación militar dentro de territorio estadounidense para que entrenen los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas de Catar.

"Estoy orgulloso de que firmamos este viernes una carta de admisión para construir una base de la Fuerza Aérea de Catar en la base aérea de Mountain Home, en Idaho", declaró Hegseth ante los medios.

Calificó este paso como "un ejemplo más de la colaboración" entre Catar y Estados Unidos.

Hegseth dijo que la base de Idaho albergará a un contingente de F-15 y pilotos cataríes para mejorar "el entrenamiento conjunto e incrementar las capacidades letales" de las operaciones.

No existen bases militares extranjeras en Estados Unidos, pero algunos ejércitos extranjeros mantienen presencia para entrenamiento. La Fuerza Aérea de Singapur, por ejemplo, también tiene presencia en la base de Mountain Home.

Catar jugó un papel "sustancial" en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, como recordó Hegseth este viernes. La base catarí de Al Udeid, que alberga la mayor instalación militar estadounidense en toda la región.

Apoyo de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su enérgico respaldo a las autoridades de Catar durante la crisis abierta cuando Israel bombardeó el mes pasado el país para matar a la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Trump no solo llegó a firmar una orden ejecutiva que declaraba "todo ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Catar como una amenaza para la paz y la seguridad de Estados Unidos". También instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que se disculpara con su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, por el ataque, como acabó sucediendo.

FUENTE: Con información de Europa Press

