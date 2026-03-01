domingo 1  de  marzo 2026
FÚTBOL

Finalissima entre Argentina y España queda en el aire por conflicto en Oriente Medio

La Federación Catarí de Fútbol suspendió este domingo todas las competiciones que organiza, pero no precisó si el duelo entre Argentina y España se mantiene

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA.- La Federación Catarí de Fútbol (QFA) anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones que organiza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, sin precisar si la Finalissima entre Argentina y España se mantiene para la fecha prevista del 27 de marzo.

La QFA "anuncia el aplazamiento de todos sus torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nueva orden", anunció la federación en su cuenta X este domingo.

Lee además
Compañías de seguridad como Ruhe Security se preparan para alquilar autos blindados para fanáticos VIP en México durante el Mundial de 2026.
FÚTBOL

Responsables de seguridad del Mundial 2026 advierten de retrasos en financiación
Personas y estudiantes de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) colocan fotos de personas desaparecidas en una réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante una intervención artística con el colectivo Luz y Esperanza en Guadalajara, Jalisco, México, el 21 de noviembre de 2025. México será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial 2026, y Jalisco será sede de partidos clasificatorios.
Fútbol

Violencia del narco y Mundial 2026: dudas sobre Guadalajara tras la muerte del líder del CJNG

"Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la federación", añadió la QFA.

La instancia no hace mención particular a la Finalissima, que debe oponer el 27 de marzo en el Estadio de Lusail, cerca de Doha, a los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa, la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Jamal.

caralamine.jpg
La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante una práctica previa a un partido de la selección española.

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante una práctica previa a un partido de la selección española.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó, por su parte, que el sábado convocó "un gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas", pero sin más precisiones sobre la disputa o no de la Finalissima.

El anuncio de la QFA llega unas horas después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciase, a su vez, el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos para el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La tensión en Oriente Medio ha aumentado desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, en el que resultó muerto el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles en varios países de la zona.

Man-U pisa el podio

El Manchester United, invicto desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, derrotó 2-1 al Crystal Palace este domingo para escalar al tercer puesto de una Premier League en la que el Tottenham, derrotado 2-1 por el Fulham, sigue jugando con fuego.

Los Red Devils dieron un paso más en su impresionante remontada, en esta ocasión en Old Trafford ante unos Eagles que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su defensa francés Maxence Lacroix, autor del gol de los suyos al inicio del partido.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Portugal de Cristiano Ronaldo hace oficial un partido amistoso contra Chile antes del Mundial

Infantino respalda a México pese a la violencia: FIFA mantiene confianza total rumbo al Mundial

A 100 días del Mundial, ¿cómo están las selecciones favoritas a ganarlo?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán

Te puede interesar

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo
Política

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán