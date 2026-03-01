Finalissima entre Argentina y España queda en el aire por conflicto en Oriente Medio

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

DOHA.- La Federación Catarí de Fútbol (QFA) anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones que organiza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio , sin precisar si la Finalissima entre Argentina y España se mantiene para la fecha prevista del 27 de marzo.

La QFA "anuncia el aplazamiento de todos sus torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nueva orden", anunció la federación en su cuenta X este domingo.

"Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la federación", añadió la QFA.

La instancia no hace mención particular a la Finalissima, que debe oponer el 27 de marzo en el Estadio de Lusail, cerca de Doha, a los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa, la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Jamal.

caralamine.jpg La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante una práctica previa a un partido de la selección española. John MACDOUGALL / AFP

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó, por su parte, que el sábado convocó "un gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas", pero sin más precisiones sobre la disputa o no de la Finalissima.

El anuncio de la QFA llega unas horas después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciase, a su vez, el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos para el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La tensión en Oriente Medio ha aumentado desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, en el que resultó muerto el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles en varios países de la zona.

Man-U pisa el podio

El Manchester United, invicto desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, derrotó 2-1 al Crystal Palace este domingo para escalar al tercer puesto de una Premier League en la que el Tottenham, derrotado 2-1 por el Fulham, sigue jugando con fuego.

Los Red Devils dieron un paso más en su impresionante remontada, en esta ocasión en Old Trafford ante unos Eagles que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su defensa francés Maxence Lacroix, autor del gol de los suyos al inicio del partido.

FUENTE: AFP