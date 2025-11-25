martes 25  de  noviembre 2025
Licitación

China participa en proceso para la construcción de dos nuevos puertos en canal de Panamá

El presidente Trump asegura que el canal está bajo control de Pekín porque la compañía hongkonesa Hutchison Holdings opera los puertos de Balboa y Cristóbal

ARCHIVO - Un buque de mercancía navega hacia el océano Pacífico después de atravesar el Canal de Panamá, visto desde Ciudad de Panamá, el 3 de agosto de 2023.

ARCHIVO - Un buque de mercancía navega hacia el océano Pacífico después de atravesar el Canal de Panamá, visto desde Ciudad de Panamá, el 3 de agosto de 2023.

AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁChina participa en igualdad de condiciones en el proceso que adjudicará la construcción de dos nuevos puertos en el Canal de Panamá, dijo este martes el administrador de la vía interoceánica, pese a las amenazas de Estados Unidos de retomar su control.

El presidente Donald Trump asegura que el canal está bajo control de Pekín porque la compañía hongkonesa Hutchison Holdings opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

En medio de esas presiones, la empresa accedió a vender ambas terminales a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock, pero China ve con desconfianza la operación y ahora empresas suyas quieren hacerse con las nuevas obras portuarias.

"Tenemos que estar abiertos a la participación de todas las partes interesadas", dijo a periodistas el administrador del canal, Ricaurte Vásquez.

También hay que "hacerlo en la más amplia competencia", indicó Vásquez, según el cual todas las compañías tienen las mismas opciones.

Tensiones con EEUU

El directivo evitó especular sobre una posible escalada de tensiones con Estados Unidos si las obras fueran adjudicadas en el futuro a firmas chinas.

"Uno cruza el puente cuando llega al río, entonces vamos primero a ver cómo llegamos al río y después discutimos sobre esa materia", afirmó.

El próximo lunes comenzará una serie de reuniones con diferentes consorcios como parte del proceso que llevará a licitar la construcción de los puertos de Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico, anunció el administrador.

Entre las empresas interesadas figuran las hongkonesas Cosco Shipping Ports y Orient Overseas Container Line (OOCL).

El canal prevé invertir unos 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar su negocio. Además de los nuevos puertos, el proyecto incluye la construcción de un gasoducto y un nuevo embalse.

La administración prevé adjudicar las obras de las dos terminales en 2026 e iniciar operaciones en 2029.

También han mostrado interés compañías como la singapurense PSA International, la taiwanesa Evergreen, la alemana Hapag-Lloyd, la danesa Maersk y la francesa CMA Terminals–CMA.

Los cinco principales puertos de Panamá están próximos al canal y son operados por concesionarias de Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong y Singapur.

El canal de 80 kilómetros, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, mueve el 5% del comercio marítimo mundial.

En 1977, Washington se comprometió a ceder el control de la ruta a Panamá, tras manejarla durante casi un siglo, y pasó finalmente a manos panameñas el último día de 1999.

FUENTE: Con informaciòn AFP

