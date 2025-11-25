martes 25  de  noviembre 2025
AGRESION

Detienen a abogado de Miami por agredir a pasajero a bordo de un crucero

El agresor fue identificado como Phillip Andrew Ortiz, de 38 años y trabaja en una oficina de abogados en Miami Lakes.

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años.

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años. 

DEPARTAMENTO DE POLICIA MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Lo que se anticipaba como una travesía placentera acabó con un pasajero hospitalizado luego de un altercado a bordo del crucero Norwegian Encore, y dejó a un abogado de Miami Lakes bajo arresto por agresión.

El incidente ocurrió el 22 de noviembre mientras el barco estaba atracado en el Puerto de Miami. Según el investigador a cargo del caso, la pelea se generó cuando la víctima le indicó a Phillip Andrew Ortiz, de 38 años, que no podía ingresar a un área restringida, a lo que Ortiz respondió: “¿Quién eres tú para decirme lo que puedo y no puedo hacer?” y lo empujó. La caída provocó que el hombre mayor golpeara su cabeza y quedara inconsciente, requiriendo maniobras de resucitación (CPR) de parte del personal y otros pasajeros, refiere la comunicación oficial.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños
Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

El detective señaló además que un video de muestra un intercambio físico menor entre la pareja de Ortiz y el otro implicado, sin causar lesiones graves.

La jueza que atendió la audiencia de fianza reconoció la gravedad del suceso, pero determinó que no había causa probable para sostener la acusación por violencia agravada, dado que la persona afectada no presenta lesiones permanentes.

Ortiz obtuvo el derecho a fianza y ahora enfrenta cargos criminales por agresión, que podrían ser más severos por la edad del agredido que es de 67 años.

Ni la línea de cruceros ni la firma legal de Ortiz han emitido comentarios al respecto.

