martes 25  de  noviembre 2025
Negociaciones

Trump envía a Witkoff a Rusia y Zelenski dice estar "listo para avanzar" con el plan de paz

El mandatario anunció que pidió a su enviado especial discutir con Putin "algunos puntos de desacuerdo" que impiden concluir un pacto con Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.&nbsp;

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. 

AFP
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.&nbsp;

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el martes que enviará a su enviado Steve Witkoff para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, en Moscú, en busca de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump anunció que pidió a su enviado especial discutir con Putin "algunos puntos de desacuerdo" que impiden concluir un pacto con Ucrania.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
AMENAZA

Trump firma orden ejecutiva que declara a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista

En su red Truth Social, Trump precisó que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, negociará con los ucranianos, y añadió que espera reunirse con el presidente Volodimir Zelenski y con Putin "solo cuando el acuerdo para terminar esta guerra esté concluido o haya alcanzado las fases finales" de discusión.

Frenéticas discusiones tienen lugar desde el fin de semana, cuando representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para discutir el plan inicial de 28 puntos de Trump.

"Lo vamos a lograr", aseguró este martes Trump. "Estamos muy cerca de un acuerdo".

"Listo para avanzar"

Entre tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a sus aliados este martes que su país está "listo para avanzar" con el nuevo borrador del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten puntos "delicados" que quiere abordar con Donald Trump.

"Ucrania tiene el borrador trabajado por nuestros equipos en Ginebra. Este borrador está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos", declaró Zelenski a los dirigentes de la Coalición de Voluntarios que apoya a su país, según una copia de su discurso.

"Estoy listo para reunirme con el presidente Trump, ya que hay puntos delicados que abordar", añadió.

Posteriormente, en su discurso diario a la nación, el mandatario ucraniano indicó que "los principios" de este documento pueden conducir a "acuerdos más profundos" y que "mucho depende" ahora de Washington, atribuyéndole la responsabilidad al gobierno estadounidense.

"Confío en una cooperación activa adicional con la parte estadounidense y con el presidente Trump. Mucho depende de Estados Unidos, porque Rusia presta la mayor atención a la fuerza estadounidense", señaló.

Las últimas conversaciones, con delegados de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, se llevaban a cabo en Abu Dabi, según medios estadounidenses y británicos. Los líderes de un grupo de 30 países que apoyan a Ucrania también se reunieron por videoconferencia el martes.

El negociador estadounidense Dan Driscoll salió optimista de la reunión con sus homólogos rusos, y su portavoz dijo: "Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas".

La Casa Blanca señaló "un progreso tremendo", aunque advirtió que "hay algunos detalles delicados, pero no insuperables que deben resolverse".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump pone en marcha la "Misión Génesis" para impulsar investigación científica con IA

Departamento del Tesoro: Trump podría anunciar en breve a sucesor de Jerome Powell

China participa en proceso para la construcción de dos nuevos puertos en canal de Panamá

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Esta vista aérea muestra a camioneros que transportan mercancías de exportación a Estados Unidos durante una manifestación como parte de la huelga nacional de agricultores en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 24 de noviembre de 2025.
Paro nacional

Protesta de agricultores y camioneros mexicanos bloquean puente fronterizo con EEUU

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
NUEVO CHOQUE

Florida escala guerra política contra California y exige bloquear su agenda energética

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

El secretario del Tesoro Scott Bessent dialoga con el presidente Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Departamento del Tesoro: Trump podría anunciar en breve a sucesor de Jerome Powell

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. 
Negociaciones

Trump envía a Witkoff a Rusia y Zelenski dice estar "listo para avanzar" con el plan de paz

Al menos 11 aeropuertos fueron presionados para alojar migrantes en terminales, hangares y edificios auxiliares, según informe del Senado de Estados Unidos
Informe del Senado

Aeropuertos fueron forzados a recibir migrantes bajo órdenes de Biden, pese a alertas de seguridad