Departamento del Tesoro: Trump podría anunciar en breve a sucesor de Jerome Powell

El sucesor del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed o Banco Central), Jerome Powell , podría ser anunciado por el presidente Donald Trump antes de Navidad, según comentó el secretario del Tesoro , Scott Bessent , quien lidera el proceso de selección.

"Hay muchas posibilidades de que el Presidente haga un anuncio antes de Navidad, pero es su prerrogativa si es antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero las cosas van muy bien", declaró Bessent durante una entrevista con la cadena CNBC.

El responsable del Tesoro de EEUU y mano derecha en aspectos económicos de Trump, precisó que esperaba cerrar el martes la segunda ronda del proceso con la última entrevista a uno de los cinco candidatos que se mantienen en la lista de selección, frente a los 11 que comenzaron.

"Tenemos cinco candidatos muy fuertes. Estoy impresionado con todos ellos", subrayó Bessent, quien destacó la complejidad de la operación de la Fed, que no solo fija el precio del dinero, sino que debe manejar la interacción entre política monetaria, el balance general y la política regulatoria.

Powell: un mandato errático y muy cuestinado

"En las entrevistas hemos hecho mucho hincapié en la interacción de ese cálculo para determinar la mejor manera de avanzar para la economía estadounidense y cuál es el punto de vista de cada persona en términos de proteger al pueblo estadounidense, proteger la economía y avanzar con el mandato dual", explicó.

El pasado octubre, Bessent confirmó que los cinco finalistas en el proceso de selección del sucesor de Jerome Powell como presidente de la Fed eran los actuales miembros de la junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

El secretario del Tesoro de EEUU adelantó que esperaba conducir una segunda ronda de entrevistas con los candidatos para presentar una "buena lista" al presidente Donald Trump después de Acción de Gracias, que se celebra el jueves.

El mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed, que juró el cargo en febrero de 2018, expira en mayo de 2026.

Powell ha sido severamente criticado en su gestión por economistas conservadores, analistas, congresistas republicanos, asesores de la Casa Blanca y el propio presidente Trump, que lo considera un hombre muy lento en sus decisiones y errático dentro del mundo cambiante que se vive hoy y como un mando central e impulsor de la economía estadounidense.

FUENTE: Con información de Europa Press