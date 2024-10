Cinco actividades terroríficas para disfrutar de Halloween en Miami

Conciertos, recorridos al aire libre, casas embrujadas y festines, son parte de la cartelera que este 2024 acompañará Halloween.

Una serie de conciertos espeluznantes con un repertorio de clásicos favoritos para Halloween en los lugares más magníficos de la ciudad.

La cita es el 26 de octubre en:

Desde el 17 de septiembre, The Berry Farms abre sus puertas al público para que grandes y chicos vivan una experiencias asombrosa en medio de un gran laberinto. Un plan ideal no sólo para perderse y encontrarse también, los visitantes podrán entrar en contacto con un huerto de calabazas y realizar activides propias de la granja.

El miedo reina durante Halloween. Es por ello que no cae mal un buen susto para entrar en acción. Miami ofrece, las tradicionales casas encantadas, lugares perfectos para adentrarse en medio de desgarradores gritos. House of Horror y Davie’s The Haunt son opciones que se deben contemplar durante la víspera más cruenta del año.

Del 31 de octubre al 3 de noviembre, regresa Hocus Pocus en Factory Town. El repertorio monstruoso contará con artistas de house y techno en cuatro escenarios, desde Austin Millz a Charlotte de Witte y ARTBAT. Los asistentes podrán aterrarse dentro del almacén encantado.

Embed - Hocus Pocus on Instagram: " ? Welcome to the world of Hocus Pocus, where you’ll find a haunted surprise around every corner Tickets for our 3-day takeover at @factorytown_ are moving fast Lock in your Halloweekend plans now @ link.dice.fm/hocuspocus24"