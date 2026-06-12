ClassicSubversive Editions y Bravo Zulu Publishers se unen para llevar la historia de Ric Prado al ámbito hispano

Como parte de este acuerdo, Bravo Zulu Publishers actuará como Joint Publisher (editor asociado) y Agency of Record (AOR) para apoyar las labores de relaciones públicas, relaciones con los medios, posicionamiento estratégico y promoción de la obra en el mercado hispanohablante. La colaboración busca llevar a lectores de Estados Unidos, de América Latina y de España una historia que trasciende los ámbitos de la inteligencia y la seguridad nacional para convertirse en un poderoso testimonio sobre el exilio, la libertad y el patriotismo.

La alianza servirá para aumentar la visibilidad de la obra mediante iniciativas de comunicación, relaciones con los medios y la difusión de un libro que rescata una de las historias más notables del exilio cubano contemporáneo.

Nacido en Cuba y residente en Estados Unidos desde 2013, Sicilia ha dedicado gran parte de su obra a explorar la memoria, la identidad y la experiencia cubana. Con Ric Prado: La Pasión del Guerrero se adentra en la narrativa testimonial para rescatar una vida marcada por el servicio, el honor y la defensa de la libertad.

La obra comienza con una imagen simbólica: un niño de diez años despidiéndose de sus padres a través de la barrera de cristal conocida como “la pecera” del aeropuerto de Rancho Boyeros, en La Habana. Aquel niño era Enrique “Ric” Prado. Como miles de menores cubanos, abandonó su país como parte de la Operación Pedro Pan, sin saber cuándo volvería a reunirse con su familia. Décadas más tarde, se convertiría en una de las figuras más respetadas y experimentadas de la comunidad de inteligencia estadounidense.

Prado, con una carrera de 24 años en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sirvió como oficial de operaciones en seis destinos internacionales y dirigió complejas operaciones paramilitares y de contraterrorismo. Asimismo, ocupó algunos de los cargos más sensibles de la organización. Fue miembro fundador de la primera unidad dedicada a la amenaza de Osama bin Laden, jefe de operaciones del Centro de Contraterrorismo de la CIA durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 y jefe de estación en países de alta complejidad estratégica. Al momento de su retiro alcanzó el rango de Senior Intelligence Service-2 (SIS-2), equivalente al de un general de dos estrellas dentro de la estructura de la Agencia.

Su trayectoria profesional incluyó operaciones especiales en Centroamérica, Perú, Filipinas y Corea del Sur, así como una estrecha colaboración con organismos de seguridad nacional estadounidenses y unidades de élite como Delta Force y SEAL Team Six en la lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo, más allá de los reconocimientos y responsabilidades que alcanzó, la historia que presenta este libro es la de un exiliado cubano que convirtió la gratitud hacia la nación que lo acogió en una vida de servicio.

Además de presentar una cuidadosa cronología del biografiado, el escritor asume con éxito el desafío de construir un retrato humano. Sicilia pone la narrativa al servicio de una historia personal, intensa y llena de lecciones, al tiempo que resume los principios que han guiado la vida de Ric Prado: el amor por la familia, el deber y la gratitud. A través de recuerdos, testimonios y fotografías de archivo, el autor presenta un poderoso relato sobre el liderazgo y la responsabilidad.

Este libro nos ofrece una perspectiva única sobre el valor de defender la libertad, pues las sociedades libres no sobreviven por inercia, sino gracias a ciudadanos que, como Ric Prado, han defendido los principios fundamentales de la nación estadounidense.

Para ClassicSubversive Editions y Bravo Zulu Publishers, esta alianza también representa un compromiso con la preservación de la memoria histórica y la difusión de historias que inspiran. La trayectoria de Ric Prado es un ejemplo de cómo un exiliado cubano pudo ascender hasta las más altas responsabilidades de la comunidad de inteligencia estadounidense sin abandonar jamás los valores que marcaron su formación.

Más que la vida de un oficial de inteligencia, este libro es el legado de un hombre que perdió una patria, encontró otra y dedicó su vida a defenderla.

Sobre Enrique “Ric” Prado

Enrique “Ric” Prado es un especialista en operaciones paramilitares, contraterrorismo y operaciones especiales y clandestinas. Exiliado cubano y veterano de la Operación Pedro Pan, desarrolló una distinguida carrera en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como oficial de operaciones en seis destinos internacionales.

Durante su trayectoria fue miembro fundador de la primera unidad dedicada a la amenaza de Osama bin Laden, jefe de estación en el extranjero, jefe de operaciones del Centro de Contraterrorismo de la CIA durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 y responsable de operaciones en diversas regiones estratégicas del mundo. Participó en misiones de contraterrorismo, contrainsurgencia y operaciones especiales en Centroamérica, Perú, Filipinas y Corea del Sur.

Al retirarse, alcanzó el rango de Senior Intelligence Service-2 (SIS-2), equivalente a un general de dos estrellas en la estructura de la CIA. Se mantiene apoyando a la comunidad de operaciones especiales y seguridad nacional como instructor, asesor y experto en entrenamiento especializado.

Sobre Alberto Sicilia

Poeta, ensayista, asesor literario y promotor cultural. Reside en Estados Unidos desde 2013 y es conocido internacionalmente como El Poeta del Camión. Es autor de los libros El camión verde, A favor de la roca, Viajando al sur y Miniatura con abismo. Su trabajo explora la memoria, la identidad y la experiencia cubana dentro y fuera de la isla.

Sobre Bravo Zulu Publishers

Bravo Zulu Publishers es una editorial dedicada a la publicación de obras sobre seguridad nacional, inteligencia, geopolítica, liderazgo, historia militar y asuntos estratégicos. Su misión es promover el pensamiento crítico y preservar historias que contribuyan a la comprensión de los desafíos contemporáneos que enfrentan las sociedades democráticas.

Sobre ClassicSubversive Editions

Editorial independiente comprometida con la publicación de obras de historia, pensamiento, memoria y libertad, con énfasis en historias humanas que reflejan resiliencia, coraje y compromiso con los valores democráticos.