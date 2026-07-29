Miami-Dade pone a prueba su sistema electoral antes del inicio de la votación anticipada

Sede en el Doral de la Oficina de Supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

El personal electoral comprobó que todas las contiendas iniciaran en cero antes de procesar las boletas de prueba.

La prueba busca garantizar que cada voto emitido por los electores sea registrado y contabilizado de forma correcta.

Miami-Dade habilitará 23 centros para la votación anticipada antes del inicio de la jornada electoral.

Tras concluir la votación anticipada, las máquinas serán distribuidas entre los 558 colegios electorales del condado.

Personal especializado supervisó cada etapa del procedimiento para asegurar la confiabilidad de los equipos que serán utilizados por los votantes.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina Garcia, ofreció detalles sobre los preparativos para la elección primaria y compartió la jornada con los presentes.

La revisión pública forma parte de los controles exigidos por la legislación de Florida antes de cada proceso electoral.

El procedimiento verificó el correcto funcionamiento de las máquinas y de los sistemas de tabulación que se utilizarán en la elección primaria.

Los equipos fueron sometidos a un protocolo de revisión para confirmar la precisión del registro y conteo de los sufragios.

Técnicos del Departamento de Elecciones de Miami-Dade realizan la prueba de Lógica y Exactitud antes del inicio de la votación anticipada.

Funcionarios compararon los resultados obtenidos con los datos previamente programados para validar la exactitud del sistema.

MIAMI. - A pocos días del inicio de la votación anticipada, el Departamento de Elecciones de Miami-Dade realizó este miércoles la prueba de Lógica y Exactitud de las máquinas de votación y los sistemas de tabulación que serán utilizados en la próxima elección primaria, un procedimiento obligatorio para verificar que cada sufragio sea registrado y contabilizado correctamente antes de la apertura de las urnas.

DIARIO LAS AMÉRICAS presenció el ejercicio desarrollado en la sede del organismo, en Doral, donde técnicos electorales ejecutaron el protocolo establecido por la legislación de Florida ante representantes de partidos políticos, candidatos, observadores y medios de comunicación.

La jornada comenzó con la verificación de que todas las contiendas aparecieran en cero. Posteriormente, el personal introdujo boletas de prueba con resultados previamente definidos para comprobar que los equipos reflejaran exactamente la información esperada. Una vez concluido el proceso, los datos obtenidos fueron comparados con los registros programados para confirmar la precisión del sistema antes de su utilización por los electores.

Funcionarios compararon los resultados obtenidos con los datos previamente programados para validar la exactitud del sistema. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina Garcia, explicó en entrevista con nuestro medio que esta revisión constituye uno de los controles más importantes antes de cada proceso electoral, ya que permite certificar que tanto las máquinas como los mecanismos de auditoría funcionen correctamente antes de ser distribuidos por todo el condado.

“Este proceso es un requisito del estado de Florida y nos permite asegurarnos de que todos los equipos estén correctamente calibrados y funcionen como deben”, afirmó Garcia.

La funcionaria informó que el condado habilitará 23 centros de votación anticipada, de los cuales 12 ya están preparados, mientras continúan las labores para completar el resto de las sedes antes del inicio de la jornada el próximo 3 de agosto.

Explicó además que, una vez concluya esa etapa, los equipos serán trasladados a los 558 colegios electorales que operarán durante la elección primaria del 18 de agosto, como parte del despliegue logístico previsto para todo el condado.

Los equipos fueron sometidos a un protocolo de revisión para confirmar la precisión del registro y conteo de los sufragios. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Garcia recordó que el 6 de agosto vence el plazo para solicitar una boleta de voto por correo e indicó que quienes ya la hayan recibido podrán entregarla en cualquiera de los centros de votación anticipada o en las oficinas del Departamento de Elecciones, tanto en Doral (2700 NW 87 Avenida) como en el Donwtonw de Miami (111 NW 1 ST).

Asimismo, precisó que la votación anticipada se extenderá del 3 al 16 de agosto. Durante la primera semana, los centros abrirán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; en la segunda, funcionarán de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que los fines de semana atenderán al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por otra parte, recordó que los electores que se encuentren en la fila antes de las 7:00 p.m. el día de la elección (18 de agosto) podrán ejercer su derecho al voto, aunque emitan su boleta después de esa hora.

“No hay ningún motivo para no votar. Planifiquen ese día, vayan con su familia y recuerden que su voto es su voz”, concluyó Garcia.