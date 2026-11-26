Imagen de la tradicional cena por el Día de Acción de Gracias.

MIAMI -- Cocinar y comer en compañía mejora la salud física, mental y nutricional, y fechas como el Día de Acción de Gracias son el escenario ideal para iniciar esta rutina y mantenerla durante todo el año.

El Día de Acción de Gracias es mucho más que una tradición; es una fecha que reúne historia, fe y familia en torno a una mesa compartida. Cada año, millones de personas se congregan para celebrar las bendiciones recibidas, fortalecer los lazos familiares y expresar su gratitud por todo aquello que da sentido a sus vidas.

Es la celebración familiar más importante de Estados Unidos, una ocasión en la que el país entero se moviliza para honrar el legado de los inmigrantes que contribuyeron a la fundación de la nación y para agradecer las oportunidades y bendiciones recibidas a lo largo del año.

Con esta festividad tradicional, adoptar la idea de reunir a familiares o amigos alrededor de la mesa aporta ventajas comprobadas para el bienestar general:

Beneficios para la salud de compartir la mesa

- Mejor nutrición: cocinar en casa permite controlar las porciones, la cantidad de sal, el azúcar y el tipo de grasas, se logran platos más frescos y equilibrados que la comida rápida o procesada.

- Menor estrés y mejor ánimo: conversar y reír durante la preparación y la comida reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y fortalece los lazos afectivos, combatiendo la sensación de soledad.

- Para niños y jóvenes, compartir las comidas fomenta una relación sana con los alimentos y mejora el desarrollo emocional y comunicativo.

Cómo aprovechar esta fecha para crear el hábito

- Asigna tareas en la cocina: involucra a todos en pasos sencillos como picar vegetales, preparar ensaladas o montar la mesa para que cocinar sea una actividad social y no una carga para una sola persona.

Por su puesto, preparar el pavo es una tarea que requiere mucha experiencia, generalmente, no se deja en manos de novatos.

- Guarda las pantallas: establece una regla simple de dejar teléfonos y televisores apagados durante la comida para centrar la atención en la conversación y el sabor de los alimentos.

- Si decides preparar una cena especial hoy, puedes adaptar el menú con productos frescos y de temporada disponibles en el país (como vegetales asados, ensaladas variadas o aves al horno).

- Fija un día a la semana: usa esta reunión como punto de partida para acordar al menos una comida compartida a la semana, sin importar que sea un plato sencillo.

Evitar los ultraprocesados

El Día de Acción de Gracias es una festividad que requiere mucho tiempo y, por lo general, horas de preparación. Si bien puede resultar tentador tomar atajos, una comida casera es mucho mejor para la salud que los platos congelados o comprados en la tienda.

Por ejemplo, en lugar de comprar salsa de arándanos enlatada (que contiene jarabe de maíz de alta fructosa y mucha azúcar ), intenta preparar tu propia versión con fruta orgánica y poca azúcar. Aunque no puedas preparar todos los platos desde cero, algunas alternativas caseras pueden hacer que la cena sea mucho más nutritiva.

Come despacio y saborea cada bocado.

En medio de la emoción de las fiestas, es fácil ir con prisas. Durante las comidas, intenta comer despacio y disfrutar del alimento. A menudo, la gente se llena comiendo demasiado rápido, sin darle tiempo al cuerpo para procesar las calorías ingeridas.

Otro beneficio se encuentra en una digestión más lenta y consciente. Comer acompañado suele llevar a masticar mejor y comer más despacio, lo que facilita la digestión y ayuda al cerebro a registrar la sensación de saciedad a tiempo.

Según los estudios, normalmente el cerebro tarda al menos 20 minutos en darse cuenta de que estás lleno. Entre bocado y bocado, tómate un tiempo para hablar con tus seres queridos y disfrutar plenamente de tu comida. Además, asegúrate de beber mucha agua.

Una de las principales conclusiones del estudio Identificando las emociones en los hábitos culinarios con IA y equipos biométricos, realizado por realizado por la Universidad Rey Juan Carlos, la Sociedad Española de Neurología y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos II, se centra en señalar que la compañía humana es el principal impulsor de bienestar durante la preparación y consumo de alimentos, superando ampliamente a cualquier interacción digital.

“Así, cocinar acompañado triplica la emoción de alegría en nuestro cerebro, que aumenta en un 232%, con respecto a hacerlo solo. La presencia de otras personas transforma una actividad rutinaria en una experiencia emocionalmente positiva, reforzando la idea de que la socialización alrededor de la comida sigue siendo un pilar de bienestar”, se apunta en el estudio.

FUENTE: Con información de AtaaMedicine/La Vanguardia