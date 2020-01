Comisionado de la NFL garantiza que Miami tendrá el Super Bowl muchas veces más

"Hay razones por las cualques Miami tiene el récord de 11 veces como sede del Super Bowl", explicó Goodell. "Aquí hay una gran comunidad, aquí saben cómo organizar grandes eventos, Tendremos el Super Bowl aquí muchas veces".

El juego cumbre de la NFL ya ha sido asignado hasta el 2024, el 2021 será en Tampa y se estima que podría volver al sur de la Florida el 2025 o 2026.

Goodwell tocó muchos temas durante su presentación ante unos 300 periodistas de todo el mundo. Dijo que la NFL se encuentra en un estado absolutamenrte saludable con ingresos por 16 billones en el 2019, con una audiencia semanal de 180 millones para los 32 equipos y con 800 millones de visitas en las redes sociales.

Los periodistas, sin embargo, no se dejaron impresionar por el panorama pintado por el comisionado y empezaron a cuestionarlo por el lado más débil de la liga, como los efectos devastadores en los jugadores debido a un juego brutal especialmente con las conmociones cerebrales, la violencia doméstica y el bajísimo porcentaje de las minorías en las posiciones importantes de los equipos como entrenadores y coordinadores, pese a que el 70 por ciento de los jugadores son afroamericanos y que esa comunidad estadounidense es una de las más importantes en la contribución al éxito de la NFL.

Con 60 años de edad, neoyorquino, hijo de un político, Goodell hizo honor a su ADN y respondió todo como un diestro esgrimista verbal y cuando no quiso responder, por ejemplo sobre discusiones con los jugadores y ex jugadores sobre la distribución de los beneficios, señaló que no negocia en las conferencias de prensa sino con las partes involucradas.

"La seguridad y el bienestar de los jugadores es la primera prioridad de la liga", expresó el ejecutivo. "Hemos hecho el juego más seguro, siempre hacemos cambios en las reglas para proteger a los jugadores y también nos apoyamos en la tecnología para tal efecto. Hemos hecho hasta seis innovaciones en los cascos para la nueva temporada y las conmociones cerebrales se han reducido hasta en un 30 por ciento".

También Goodell se refirió a los casos de violencia doméstica que involucran a muchos jugadores de la NFL.

"Se trata de una situación muy compleja y vivimos en un mundo donde estas cosas ocurren", afirmó el comisionado. "Hay muchas cosas que como liga hemos aprendido en cómo debemos educar a nuestros jugadores, tenemos capacitación para saber cómo conducirnos mejor en situaciones límite y debemos prevenir que sucedan estos casos".

De inmediato saltó el caso del wide receiver miamense Antonio Brown, quien en septiembre pasado llegó a un pacto por dos temporada y 20 millones de dólares con los Patriots de Nueva Inglaterra y jugó en el segundo partido de la temporada en el triunfo 43-0 sobre los Dolphins de Miami cuando marcó un touchdown. Días después, los Patriots lo separaron del club cuando salieron a la luz informaciones sobre violencia de Brown contra otras personas, amenazas en mensajes de textos y arrestos de la policía.

Goodwell se mostró conciliador en el caso del jugador de Miami, quien declaró en anteriores oportunidades que quiere reanudar su carrera en la NFL.

"En el caso de Antonio en la primera cosa que tenemos que pensar es en su bienestar", dijo el ejecutivo. "Y entener por lo que está atravesando. No hablamos acerca del estado de nuestros jugadores en público, pero puedo asegurar que la NFL y el Sindicato de Jugadores tenemos una enorme cantidad de recursos a disposición de los jugadores y están a la orden de Antonio".

Una nueva papa caliente cayó en manos del comisionado cuando fue consultado por el motivo por el cual la liga no ha sido exitosa en brindar oportunidades a las minorías en los altos cargos.

"Claramente no estamos donde debemos estar en la promoción de entrenadores minoritarios", comentó Goodell. "Venimos discutiendo algunas modificaciones y cuáles son los pasos siguientes a tomar para obtener mejores resultados en este aspecto".

También Goodell se refirió a la expansión de la liga a nivel internacional y adelantó que ya están confirmados dos partidos en México, uno este año y otro el 2021. Señaló que la infraestructura del Estadio Azteca y la colaboración de México y los aficionados de ese país han sido espectaculares. Igualmente se seguirá jugando en Londres donde tienen la flexibilidad de usar dos estadios y Toronto también es un lugar con muchas posibilidades para jugar ahí, pero solo necesita un estadio adecuado.

Goodell, quien dirige la NFL desde el 2006, dijo que no está en su agenda dejar el puesto por ahora, pero hoy día está más cerca del retiro que ayer.