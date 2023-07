Cómo cuidar a los animales de casa ante los fuegos artificiales

MIAMI — “Los perros y los gatos no saben que los fuegos artificiales no son literalmente ‘bombas estallando en el aire’; y pueden asustarse tanto, que huyen, saltan vallas o incluso rompen ventanas”, afirmó la cantante Carla Morrison .

Su aviso, que además del video incluye un anuncio de radio que circula en varias emisoras por estas fechas, llega antes del Día de la Independencia como una manera de preparar a quienes viven con animales para que tomen las medidas necesarias. Como señaló, “los fuegos artificiales no son nada divertidos para los animales”.

“No enciendas fuegos artificiales por tu cuenta; y mantén a tus animales a salvo quedándote en casa con ellos durante los eventos y cerrando las ventanas, persianas, tocando su música favorita para ayudar a calmarlos”, agregó Morrison, quien forma parte de las celebridades que se han unido a PETA Latino para divulgar la compasión hacia los animales.

PETA carla morrison-fireworks. Cortesía / PETA Latino Carla Morrison forma parte de las celebridades que se han unido a PETA Latino para divulgar la compasión hacia los animales. Cortesía / PETA Latino

Y es que cada año se reportan muchos animales perdidos en los refugios de animales de todo el país, resalta PETA Latino, parte de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), una organización benéfica internacional sin fines de lucro con sede en Norfolk, Virginia, y con entidades en todo el mundo, que destaca por su lema: “Los animales no son nuestros para abusar de ellos en ninguna forma”.

PETA fue fundada en 1980 y se dedica a establecer y defender los derechos de todos los animales. Opera bajo el simple principio de que los animales no son nuestros para experimentar con ellos, comerlos, vestirlos, usarlos como entretenimiento o abusar de ellos de cualquier otra forma. Para eso informa a los legisladores y al público sobre el maltrato animal y promueve el trato amable hacia los animales.

Consejos para proteger a los animales en casa

Según advierte esta entidad, el simple hecho de mantener a los animales en el interior puede no ser suficiente para evitar que sufran y se sientan aterrorizados. En caso de sentir miedo, los animales pueden huir de sus hogares tratando como una forma de escapar de las explosiones.

De hecho, se han reportado casos en los que los perros rompen las ventanas y las puertas, también las cadenas con las que los retienen en los patios, o incluso cavan debajo de las cercas en estado de pánico. Lamentablemente, mientras los humanos se divierten con los fuegos artificiales del 4 de Julio, muchos animales se extravían y nunca regresan.

PETA Latino compartió con DIARIO LAS AMÉRICAS varios consejos que pueden ayudar a proteger a los peluditos del hogar durante el espectáculo de fuegos artificiales:

Nunca lleve perros o gatos a los espectáculos de fuegos artificiales ni los deje afuera solos durante esos momentos. En su lugar, manténgalos en el interior y, si es posible, quédese en casa con ellos. Distraiga a sus gatos y perros dándoles mucho amor y atención. Puede jugar con ellos o premiarlos con golosinas o treats cuando ignoren una explosión (además de ser una recompensa, la comida tiene un efecto benéfico en la química del cerebro). Ponga música de fondo relajante o encienda el televisor. Cierre las cortinas o persianas. Asegúrese de que todos sus animales usen collares con etiquetas de identificación vigentes y que tengan microchip. Prenda la radio y sintonice una estación de música clásica, pon un disco especialmente diseñado para calmar perros, como Through a Dog’s Ear, o prenda la televisión, un aire acondicionado de ventana, un ventilador o un deshumidificador para ayudar a contrarrestar el sonido de los fuegos artificiales. Para muchos perros y gatos resulta útil el uso del Thundershirt, una especie de chaleco que proporciona una presión constante y suave. Esto les ayuda a sentirse más seguros y relajados durante los espectáculos de fuegos artificiales y cuando hay tormentas eléctricas. La melatonina (una hormona que nuestros cuerpos producen naturalmente) funciona como calmante en perros y gatos. Es importante consultar al veterinario para obtener instrucciones de dosificación. Otros suplementos calmantes incluyen NutriCalm o Quiet Moments, los cuales contienen hierbas y L-tryptophan, un aminoácido esencial y precursor de la serotonina que ayuda a regular el estado de ánimo.

Hay que tener en cuenta además que si hay fuegos artificiales en casa los perros específicamente podrían verse afectados. Alrededor del 4 de julio, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) ve un aumento en las llamadas relacionadas con animales de compañía que han ingerido fuegos artificiales. Los fuegos artificiales contienen varios tipos de productos químicos y metales pesados. Por eso se recomienda que, si enciende fuegos artificiales en casa, debe asegurarse de limpiar bien el área antes de permitir que el perro tenga acceso nuevamente.

Otros animales

Y no solo los animales de compañía sufren. Como informa The Animal Legal Defense Fund, a muchos humanos también les molestan los fuegos artificiales, incluidas las personas con trastorno de estrés postraumático (veteranos, por ejemplo), las personas del espectro autista y otras con problemas de procesamiento sensorial.

Según reporta la entidad citada antes, incluso ha habido informes esporádicos que sugieren que los perros de compañía han muerto después de asustarse con los fuegos artificiales. No son solo los perros y los gatos los que se enfrentan a los efectos nocivos. Una encuesta de guardianes de conejos de compañía y conejillos de indias encontró que un número significativo de estos animales también mostraba respuestas de estrés durante los espectáculos de fuegos artificiales.

Asimismo, los caballos, cuyos instintos bien perfeccionados les dicen que huyan de lo que los asusta, corren el riesgo de lesionarse cuando se asustan con los fuegos artificiales. Ha habido numerosos informes de caballos heridos fatalmente. Incluso se sabe que las vacas salen en estampida en respuesta a los sonidos aterradores.

En cuanto a los animales salvajes, se enfrentan a sus propios peligros como resultado de los fuegos artificiales. “Sabemos qué esperar, pero la vida silvestre no”, señala el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU, y agrega que “las luces y sonidos abruptos a menudo son vistos como una amenaza por las águilas calvas que anidan y asustan fácilmente a las grandes garzas azules y otras aves”.