Violencia doméstica: ¿cómo evitar que las mascotas sufran?

Un verdadero compromiso

“El maltrato animal puede ser una violencia psicológica. Puede ser un mecanismo de control hacia la víctima”, dijo Elizabeth Gomez-Patino, especialista en Relaciones Públicas y en compromiso multicultural de la organización de bienestar animal Best Friends Animal Society (BFAS).

Esta entidad sin fines de lucro opera el santuario más grande del país para animales sin hogar; ofrece adopción, esterilización y castración, y programas educativos.

Como aconsejó Gomez-Patino, “el objetivo es incluir a tu mascota en el proceso de intervención. Asegurarse que hay alojamiento seguro para tanto la víctima como las mascotas. Hay muchos programas encargados de encontrar lugares que ofrecen refugio conjunto. Cuando ofrezcas tu ayuda a víctimas de la violencia doméstica y sepas que tienen una mascota, asegúrate de incluir a su amigo de cuatro patas en el proceso de seguridad”.

Subrayó que “las mascotas ofrecen un amor incondicional. Brindan más que una compañía, estas mejoran nuestra salud mental y ayudan con las habilidades emocionales y sociales”. De ahí que resaltó la responsabilidad de los humanos con “esa criaturita sin voz”, pues las mascotas “son una parte importante en la vida de muchas familias. Por eso es muy importante cuidarlos con dedicación y constancia. Tienes un verdadero compromiso al tener una mascota. Esta te mantendrá feliz”.

La organización BFAS resalta el peligro de estas situaciones conflictivas para las mascotas: “es posible que las víctimas de violencia doméstica no puedan irse debido a miedo sobre la seguridad de sus mascotas. Algunas víctimas pueden estar especialmente apegadas a sus mascotas ya que la mayoría de las veces están aisladas del contacto social por los abusadores”.

Agrega que “las acciones de un abusador hacia una mascota pueden ser una señal de que un daño pueda ocurrir a una víctima. A veces se pasa por alto el bienestar del animal. Las amenazas del abusador a veces conducen a un daño físico real a la mascota”.

Una de las recomendaciones a los dueños de mascotas es que, en caso de presentarse situaciones de violencia doméstica, tengan a mano los contactos y recursos de violencia doméstica de su área, sobre todo si hay un refugio disponible. Además, es importante buscar asociaciones para mascotas que puedan cuidar a los animales mientras se dan los procesos de transición. Puede revisar posibles albergues temporales para las mascotas en la página safehavensforpets.org

Por su parte, Garrett Parsons, director de servicios de Found House Interfaith Housing Network, contó que “con demasiada frecuencia recibimos llamadas de dueños de mascotas que están en el proceso o preparándose para huir de su abusador y que su mascota no tiene adónde ir”. Y eso “puede evitar que alguien se vaya por temor a lo que le pueda pasar a su animal si se va.”

En cifras

La Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica ha reunido alarmantes datos sobre este flagelo, tanto a nivel nacional como en el estado de Florida:

1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres en Estados Unidos han experimentado algún tipo de violencia física por parte de una pareja íntima.

En un día típico, las líneas directas locales de violencia doméstica reciben aproximadamente 19,159 llamadas, un promedio de aproximadamente 13 llamadas por minuto.

El 65% de todos los asesinatos-suicidios involucran a una pareja íntima; el 96% de las víctimas de estos delitos son mujeres.

En Florida, el 37,9 % de las mujeres y el 29,3 % de los hombres experimentan violencia de pareja íntima, violencia sexual de pareja íntima y/o acoso de pareja íntima en algún momento de su vida.

En 2019, se informaron a la policía de Florida 105,298 incidentes de violencia doméstica. Muchos más incidentes no fueron denunciados.

En 2019, 221 floridanos murieron en incidentes de violencia doméstica. El 42% de estos asesinatos se cometieron con armas de fuego.

En un día en 2019, los refugios y programas de violencia doméstica de Florida atendieron a 3005 adultos y niños; otras 172 solicitudes de servicios quedaron sin atender debido a la falta de recursos.

Se estima que 721,000 mujeres de Florida han sufrido acoso por parte de una pareja íntima en su vida.

Más sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Best Friends es una organización pionera en el movimiento de prohibir que los animales sean sacrificados y ha ayudado a reducir el número de animales sacrificados en los albergues; este número rondaba los 17 millones de animales sacrificados por año y se ha reducido a unos 355,000 en la actualidad.

Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país, donde ningún animal es sacrificado. Trabajando en forma conjunta con una red de más de 3,600 socios dedicados a promover el bienestar animal y albergarlos, y con miembros de la comunidad en todo el país, Best Friends está luchando por ‘Salvarlos a Todos’ (Save Them All®). Para obtener más información, visite la página salvaunamascota.org

Qué es Found House Interfaith Housing Network

Found House IHN comenzó el 26 de octubre de 1991 como Interfaith Hospitality Network of Greater Cincinnati (IHNGC), con un Day Center y ocho congregaciones que abrieron las puertas de sus iglesias y sinagogas a familias sin hogar.

Cuenta con un programa de apoyo para las mascotas vulnerables en el área metropolitana de Cincinnati. Como refugio para personas sin hogar, también trabajan principalmente con dueños de mascotas que se encuentran sin hogar. En los últimos años, esta organización se ha expandido para trabajar con dueños de mascotas que pasan por otras crisis, incluyendo sobrevivientes de la violencia doméstica. Para más información, visite foundhouse.org

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica: 800-799-7233.