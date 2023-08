Cómo matricular a niños 'recién llegados' en las escuelas de Miami-Dade

Según datos oficiales, al menos 20 mil estudiantes inmigrantes ingresaron a las escuelas públicas de Miami-Dade en el finalizado año escolar 2022. Se trata de una cifra récord en comparación con años anteriores, aunque no se descarta que pueda seguir en ascenso para los cursos venideros.

Más allá de los números, lo establecido por el Departamento de Educación de EEUU es que los estados y distritos escolares cumplan la obligación de educar a los niños que llegaron a Estados Unidos.

Según la Ley Federal, los estados y agencias locales de educación tienen la obligación de proporcionar a todos los niños, sin importar su condición inmigratoria, igualdad de acceso a la educación pública primaria y secundaria. Esto incluye a los niños no acompañados que están involucrados en los procesos de inmigración, de acuerdo con una carta de orientación* sobre este tema, elaborada por los departamentos de Educación y Justicia.

No obstante, es usual que la mayoría de los padres y tutores legales de los niños que llegan a la Florida y a EEUU en general, acumulen dudas en torno al proceso de inscripción, para el cual se requiere llenar planillas.

Una vez zanjado el asunto de qué escuela le corresponde al niño, lo cual se puede conocer mediante la página web de las escuelas del condado en este enlace “encuentra tu escuela”, el siguiente paso es dirigirse a la escuela con los siguientes documentos:

Comprobante de edad del estudiante: Puede ser una partida de nacimiento o un documento de identidad

Verificación de domicilio de donde vive: Puede presentar un recibo de cualquier servicio o el contrato de alquiler de la vivienda.

Formularios de vacunación y las evaluaciones físicas: Se puede obtener mediante la consulta a un pediatra o, en lugares donde ofrecen vacunas gratis para niños como la Universidad de Miami, en el 305-243-6407 puede obtener una cita

La colombiana Marcela Pino, de 31 años, que llegó hace solo un año a Estados Unidos con su esposo y sus dos hijos, una niña de cinco y un varón de 12, transitó con éxito este proceso, al amparo de instituciones caritativas como Amigos For Kids, que han facilitado su integración al medio de acogida. La escuela ha sido uno de los pilares fundamentales. Marcela recuerda con orgullo el inicio del primer curso de sus hijos en EEUU. Todo era novedoso para ellos y el camino ha sido de crecimiento.

“Llevo un año en este país y la verdad es que la educación acá me ha parecido muy buena en comparación con la de nuestros países”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS. “El regreso a las clases presenciales para mí como mamá y supongo que generalmente para todos los padres es algo importante ya que nuestros hijos no van a estar todo el día en casa pegados al celular o a los videojuegos, y pues también, en este país no podemos dejar de trabajar y con nuestros hijos en casa tanto tiempo es algo complejo para laborar, así que las clases presenciales son una gran ventaja”.

Cada escuela entrega un paquete de planillas que deben ser completadas en su totalidad, con información del estudiante, su familia y las condiciones en las que viven. A muchos les preocupan las barreras idiomáticas, pero estas se diluyen gracias a que, en las escuelas del condado Miami-Dade existe el programa ESOL, que enseña inglés a estudiantes que hablan otros idiomas.

“Por favor no tengan temor, estos formularios nos ayudan a apoyar a toda la gente que lo necesita. Por ejemplo, hay muchos estudiantes migrantes que viven con familia, eso los califica para el programa ‘Project up-start’, que los ayuda con uniformes, con comida, con útiles”, explicó Luisa Santos, miembro de la junta escolar de Miami-Dade y recordó que es obligatorio que todos los niños en edades entre 6 y 16 años asistan a las escuelas.

