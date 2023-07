Miami-Dade: De cara al nuevo curso, 14 días para útiles, sin impuestos

En el período señalado no se recaudará el impuesto sobre las ventas de Florida, ni local, en ropa, calzado y accesorios, cuyo precio de venta no supere los 100 dólares. Tampoco de los útiles escolares que no sobrepasen los 50 dólares, tales como calculadoras, lápices de colores, crayolas, bolígrafos, pegamentos, presilladoras reglas o tijeras. Estarán exentos ciertos artículos relacionados con el aprendizaje, rompecabezas, libros electrónicos, tarjetas didácticas o juegos de memoria o de aprender a leer, siempre que no superen los 30 dólares.

Asimismo, tendrán dicha exención las computadoras personales, portátiles y accesorios relacionados con la informática, como pantallas y teclados, cuyo valor de venta sea hasta 1.500 dólares. “Siempre que se compren para uso personal y no comercial”.

La Junta escolar también anunció que se llevará un segundo feriado libre de impuesto sobre las ventas en enero de 2024.

Los interesados en conocer todos los detalles de los artículos que tendrá la exención de impuestos pueden entrar a esta página del Departamento de Ingresos de Florida.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce