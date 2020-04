Lo estatutos federales obligan a la oficina a enviar sus resultados al presidente antes de final de año. Los datos se utilizan para delimitar las circunscripciones electorales para el congreso y los comicios estatales. Algunos grupos sugirieron demorar esa fecha límite, que ahora está fijada en una ley federal.

“Estamos centrados en la fecha límite del 31 de diciembre para los conteos de circunscripciones y población. Seguiremos valorando todas nuestras operaciones para ver si hay que hacer cambios”, dijo el martes Michael Cook, responsable de la Oficina de Información Pública en la Oficina del Censo.

Censo 2020-eeuu-ap.jpg Fotografía de archivo del 13 de agosto de 2019 de un empleado a punto de repartir instrucciones sobre cómo llenar el Censo 2020 en una reunión en el Ayuntamiento de Lithonia, Georgia. AP/John Amis, Archivo

La labor de campo comenzó a finales de enero en poblaciones rurales indígenas de Alaska, pero el resto del país no pudo empezar a responder al cuestionario hasta la segunda semana de marzo, cuando entró en funcionamiento el sitio web de la Oficina del Censo y la gente recibió avisos por correo de que podían empezar a rellenar la encuesta ellos mismos.

Sin embargo, eso fue apenas una semana antes de que muchos gobernadores y alcaldes empezaran a ordenar a la que gente que se quedara en casa para frenar los contagios, un gran obstáculo para los sondeos en persona, reuniones y visitas puerta a puerta de activistas para concienciar a la gente sobre la importancia del censo.

La mayoría de los encuestadores no saldrá a la calle hasta finales de mayo para llamar a la puerta de los hogares donde aún no se ha respondido a las preguntas por internet, por teléfono o enviando por correo postal un cuestionario en papel. Hasta entonces, la oficina insta a la población a responder por internet para no tener gente llamando a su puerta a finales de primavera y en verano.

Nueva York Muertos coronavirus .jpg Muertos por coronavirus rebasan a hospitales en Nueva York. Un cadáver envuelto en plástico es preparado para subirlo con un montacargas al contenedor frigorífico de un camión utilizado como morgue temporal ante falta de espacio por el fallecimiento de personas debido al coronavirus en el Centro del Hospital Broo

Para el lunes, más del 36% de los hogares había respondido la encuesta del Censo 2020.

El estudio ayudará a determinar cuántos escaños y votos del Colegio Electoral obtiene cada estado, así como la distribución de unos 1,5 billones de dólares en gasto federal.

Investigadores del Urban Institute temían que los cambios en alojamiento provocados por el coronavirus pudieran distorsionar los datos sobre dónde vivía la gente en el Día del Censo. Algunas personas se han ido de su vivienda habitual para instalarse con padres o familiares ancianos, huido a casas de vacaciones o han tenido que mudarse porque no podían pagar el alquiler tras perder su empleo durante la pandemia, señalaron.

Los expertos del Urban Institute dijeron que la Oficina del Censo necesita más tiempo para identificar las respuestas duplicadas y hacer recomendaciones sobre cómo debe responder la gente cuando la directriz tradicional de dónde vivías el 1 de abril no resulte clara. Pidieron que se aplazara la fecha límite del 31 de diciembre, lo que requeriría la aprobación del Congreso.

“No hay forma de generar conteos fiables para finales de diciembre”, afirmó Robert Santos, vicepresidente y responsable de metodología en el Urban Institute. “No es factible”.