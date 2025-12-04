jueves 4  de  diciembre 2025
Seguridad

Corte aprueba el despliegue provisional de Guardia Nacional en Washington

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el circuito de Washington concedió la solicitud de suspender la orden de la jueza distrital Jia Cobb

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Una corte federal de apelaciones suspendió este jueves de manera temporal la orden en primera instancia para que las tropas de la Guardia Nacional se retiren de la capital de Estados Unidos la próxima semana.

La jueza distrital Jia Cobb falló el mes pasado que la orden del presidente Donald Trump de desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional en Washington era "ilegal".

Cobb ordenó finalizar el despliegue el 11 de diciembre, pero suspendió la medida por 21 días para permitir a la administración Trump presentar una apelación.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el circuito de Washington concedió la solicitud de suspender la orden de la jueza Cobb. Aclaró en el fallo que no es una decisión de fondo.

Trump ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Washington, Los Ángeles y Memphis, controladas por demócratas, con el argumento de combatir la criminalidad debido al incremento de la violencia en esas ciudades.

Medida llega tras ataque a la Guardia Nacional

La decisión del Tribunal de Apelaciones llega en momentos en que sigue hospitalizado el único de los dos miembros de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, que sobrevive al tiroteo ejecutado por un ciudadano afgano de 29 años la pasada semana en la capital estadounidense y que mató a su compañera, Sarah Beckstrom.

Wolfe, en cambio, "está en proceso de recuperación", según afirmó Trump en la red Truth Social este jueves, cuando se reunió con su familia en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Jueces federales suspendieron temporalmente el envío de las tropas a Chicago y Portland, otras dos ciudades con gobiernos demócratas. Se espera que la Corte Suprema indique si las acciones son ilegales.

En agosto, Trump ordenó que más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional patrullaran Washington.

Brian Schwalb, fiscal general para la capital de Estados Unidos, presentó la demanda en septiembre en un intento por poner fin al despliegue de la Guardia Nacional al que los demócratas se oponen.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

