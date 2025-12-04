EEUU ejecuta nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico, cuatro ocupantes muertos

Imágenes del ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Caribe el 10 de noviembre de 2025.

CAPTURA DE PANTALLA del video transmitido por el Pentágono, de EEUU.

WASHINGTON - El gobierno de Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una embarcación relacionada con el narcotráfico , en aguas del Pacífico Oriental que sirve de ruta a cárteles de droga para ingresar cocaína en el país; los cuatro ocupantes murieron en la acción, informó el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Según detalló el alto funcionario, la operación fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear este jueves en aguas internacionales. “Bajo la dirección de @SecWar la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada”, señaló Hegseth en un mensaje publicado en X.

Lucha contra el narcotráfico Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El secretario agregó que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y se desplazaba por una ruta históricamente utilizada por estructuras dedicadas al narcotráfico que mantienen nexos operativos con regímenes hostiles de la región. “Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Southcom/status/1996726797086457886&partner=&hide_thread=false On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

"Redes criminales"

La administración Trump ha reforzado en los últimos meses las operaciones marítimas y aéreas contra embarcaciones asociadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, como parte de una estrategia para contener el avance de redes criminales que operan desde países aliados al chavismo.

Washington sostiene que estas organizaciones representan una amenaza directa para la seguridad nacional, no solo por el volumen de droga enviada hacia Estados Unidos, sino por su articulación con estructuras políticas y militares de regímenes autoritarios como el de Venezuela. En reiteradas ocasiones, el presidente Trump ha advertido que estas rutas marítimas son utilizadas para financiar aparatos represivos en la región.

"Corredores marítimos"

El ataque de Southern Spear se suma a un conjunto de acciones que buscan cerrar corredores marítimos utilizados por narcolanchas y semisumergibles. De acuerdo con fuentes militares estadounidenses, el incremento de las operaciones corresponde a una evaluación de inteligencia que detectó mayor actividad de grupos criminales que actúan bajo protección estatal en varias áreas del Pacífico Oriental.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado la identidad de los ocupantes ni el origen del buque destruido, pero informes previos del Departamento de Defensa señalan que gran parte de estas embarcaciones parten de zonas controladas por redes asociadas a carteles colombianos y facciones criminales vinculadas al régimen venezolano.

22 operaciones letales

Este ataque se suma a una escalada que, con esta acción, ya son 22 operaciones letales desde septiembre, todas dirigidas a embarcaciones señaladas por Washington de estar vinculadas al narcoterrorismo.

La ofensiva comenzó el 2 de septiembre, cuando once presuntos integrantes del “Tren de Aragua” murieron en un ataque anunciado directamente por Trump.

Desde entonces, los operativos estadounidenses, incluido este, han dejado un saldo de 87 fallecidos, con acciones casi semanales tanto en el Caribe como en el Pacífico.

A continuación, la cronología de los ataques:

2 de septiembre: Primer ataque. Trump anuncia una ofensiva contra “narcoterroristas del Tren de Aragua”. Mueren 11 personas.

Primer ataque. Trump anuncia una ofensiva contra “narcoterroristas del Tren de Aragua”. Mueren 11 personas. 15 de septiembre: Segundo ataque con tres muertos. Trump afirma que la embarcación llevaba “narcóticos ilegales”.

Segundo ataque con tres muertos. Trump afirma que la embarcación llevaba “narcóticos ilegales”. 19 de septiembre: Ataque a una embarcación en “ruta conocida de narcotráfico”. Mueren tres.

Ataque a una embarcación en “ruta conocida de narcotráfico”. Mueren tres. 3 de octubre: Ataque frente a las costas de Venezuela, con cuatro muertos. El Pentágono afirma que los tripulantes eran “sin duda” narcoterroristas.

Ataque frente a las costas de Venezuela, con cuatro muertos. El Pentágono afirma que los tripulantes eran “sin duda” narcoterroristas. 14 de octubre: Mueren seis en ataque a barco que, según Washington, estaba “afiliado a una organización terrorista”.

Mueren seis en ataque a barco que, según Washington, estaba “afiliado a una organización terrorista”. 16 de octubre: Primer ataque con sobrevivientes y un desaparecido. Dos tripulantes (de Ecuador y Colombia) repatriados.

Primer ataque con sobrevivientes y un desaparecido. Dos tripulantes (de Ecuador y Colombia) repatriados. 17 de octubre: Ataque deja tres muertos. Hegseth compara a los cárteles con “Al Qaeda del hemisferio occidental” y promete que serán “perseguidos y asesinados”.

Ataque deja tres muertos. y promete que serán “perseguidos y asesinados”. 21 de octubre: Mueren dos en un ataque a embarcación en el Pacífico.

Mueren dos en un ataque a embarcación en el Pacífico. 22 de octubre: Mueren tres en otro ataque también en el Pacífico.

Mueren tres en otro ataque también en el Pacífico. 24 de octubre : décimo ataque contra una lancha que presuntamente era operada por el Tren de Aragua; seis personas murieron.

: décimo ataque contra una lancha que presuntamente era operada por el Tren de Aragua; seis personas murieron. 28 de octubre: el ataque más mortífero; 14 muertos en cuatro embarcaciones.

29 de octubre : un ataque a una lancha en el Pacífico mató a cuatro personas.

: un ataque a una lancha en el Pacífico mató a cuatro personas. 1, 4, 6 y 9 de noviembre: cuatro operaciones adicionales con un saldo de once fallecidos.

10 de noviembre: Ataque número 20, confirmado por el Comando Sur. Mueren cuatro en el Caribe.

15 de noviembre: Ataque número 21, confirmado por el Comando Sur. Mueren tres personas en el Pacífico Oriental.

FUENTE: REDACCIÓN DLA