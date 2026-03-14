Gheidy de la Cruz, una mujer que creyó en el poder de su voz para inspirar a otros

Lo sabemos bien: los medios de comunicación enfrentan cada vez más retos. La destreza estratégica es crucial en estos tiempos para ganar y, sobre todo, mantener la confianza de la audiencia. Un ejemplo de reinvención en el periodismo es el trabajo de Gheidy de la Cruz , CEO de PG Media Publishing .

Dominicana de origen, con casi tres décadas de experiencia en su país natal, además de Puerto Rico y Estados Unidos, y especialmente en Florida, Gheidy no solo ha narrado historias, sino que ha construido plataformas para que otros puedan contar las suyas, en primera persona.

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En esta ocasión, en una charla con DIARIO LAS AMÉRICAS, asumió el papel de entrevistada para ahondar en una trayectoria que comenzó en el periodismo tradicional y transicionó al vertiginoso panorama de los medios digitales.

De los medios tradicionales a la reinvención

Al inicio de su carrera, Gheidy se distinguió por su excelencia, disciplina y ética profesional. Ganadora de tres Premios Nacionales de Periodismo Digital y del prestigioso The Communicator Awards AIVA, fue también nominada a los Premios Paoli y reconocida como Profesional del Año por la Hispanic American Professional and Business Woman (HAPBWA).

Pero más allá de los reconocimientos, su trayectoria está marcada por un propósito más profundo: “Hubo un momento en el que entendí que mi carrera no solo se trataba de informar, sino de representar”.

Y así lo hizo: “Después de más de 20 años en medios en República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, comprendí que mi voz tenía un propósito mayor: abrir camino y crear espacios para nuestra comunidad”.

Fundar PG Media Publishing fue ese punto de inflexión: “Dejé de ser solo periodista para convertirme en estratega de posicionamiento y productora de eventos”.

Eso marcó una nueva etapa. La periodista constató que la comunicación no es solo noticia, sino poder cultural y una forma de darles visibilidad a los demás.

PG Media Publishing nació como respuesta a una necesidad concreta dentro del ecosistema latino en la zona central de Florida: “Marcas y líderes latinos se me acercaban. Tenían talento, pero no una estrategia sólida para posicionarse y construir autoridad. Mi experiencia en medios me permitió ver esa brecha. Decidí crear una agencia que combinara comunicación estratégica, storytelling y creación de eventos, con una visión culturalmente consciente del mercado hispano”.

Con una reputación ya asentada, la agencia se especializa en marketing, producción de eventos, gestión de medios y conferencias de prensa para el mercado hispano y para América Latina. Integra la comunicación estratégica con el conocimiento cultural. Bajo la égida de la periodista, cada proyecto se realiza con la misión de amplificar voces y contar historias genuinas.

Una mujer al mando

Abrirse paso en espacios de liderazgo no ha sido un camino sencillo. Como mujer latina en entornos empresariales y mediáticos, ha enfrentado barreras estructurales y expectativas limitantes: “Ha sido un desafío constante y eso implica preparación, determinación y resiliencia”.

Cuando se trata de asumir el liderazgo, se aleja de la retórica y pone manos a la obra. Como señaló: “Aprendí que el liderazgo no se pide, se ejerce con excelencia, coherencia y resultados”.

Su mirada ha evolucionado con el tiempo: “Al inicio de mi carrera, el éxito estaba ligado a premios y reconocimiento que he tenido el honor de recibir”.

Ahora, para ella “el éxito tiene una dimensión más profunda: es impacto. Es saber que mi trabajo eleva historias, construye reputaciones y deja huella en la comunidad”.

Abrir puertas

Si bien la comunicación a veces puede resultar superficial o maquillada, Gheidy sostiene sus principios. “La integridad, la excelencia y el compromiso con la representación digna de nuestra comunidad”, indicó.

“Creo en la comunicación con propósito. Cada proyecto que lidero debe tener coherencia estratégica y un impacto real”.

Esa coherencia se refleja en cada uno de sus roles. Directora de comunicación de la Cámara de Comercio Dominicana de Florida, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas en Florida central, anfitriona del podcast Nuestra Gente y fundadora de plataformas como Florida Latino News y Diáspora Dominicana.

El impacto de su trabajo trasciende el ámbito corporativo. “Mi trabajo crea visibilidad”, subrayó.

“Como directora de comunicación de la Cámara de Comercio Dominicana de Florida y presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas en Florida central, hasta mi agencia PG Media Publishing y mi podcast Nuestra Gente, busco amplificar voces que muchas veces no tienen plataforma. Impactar es abrir puertas y demostrar que nuestras historias merecen espacios protagónicos”.

Nuestra Gente es uno de esos espacios transformadores, donde la diáspora latina comparte testimonios de superación, pero que también inspiran, de manera que se reafirma la convicción de que las historias transmiten lecciones y pueden cambiar vidas.

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Una visión es más fuerte que mil obstáculos

¿Qué significa emprender para una periodista dominicana en Estados Unidos? Sin dudas, Gheidy ha actuado de manera sagaz en busca de un nuevo camino, quizás arriesgado, pero apasionante.

“Emprender implica renunciar a la seguridad para apostar por la visión. Han sido años de disciplina, largas jornadas y decisiones difíciles. Pero cada sacrificio ha valido la pena porque está alineado con mi misión”, aseveró.

Su mayor logro no está en los premios, sino en “haber construido plataformas que trascienden mi nombre”.

Nuestra Gente es una de esas plataformas: “En el podcast, la diáspora latina comparte historias de resiliencia y propósito. Este espacio honra mi convicción de que las historias transforman vidas”.

A la comunicadora le gustaría que recordaran como “una mujer que creyó en el poder de su voz y la convirtió en un puente para que muchas otras pudieran ser escuchadas”. Pero, sobre todo, le interesa dejar un legado, algo que define como “construir algo que continúe impactando generaciones”.

“Es que una joven latina vea mi trayectoria y entienda que también puede liderar, innovar y ocupar espacios de poder con autenticidad”, profundizó.

Con la generosidad que la caracteriza, Gheidy abrió un camino para inspirar a otros. Ha demostrado que cuando una mujer decide ejercer su profesión con autenticidad, su voz genera un cambio positivo. Algo que se conecta con lo que afirmó la empresaria Melinda Gates: “Una mujer con una voz es por definición una mujer poderosa”.