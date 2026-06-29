lunes 29  de  junio 2026
SENTENCIA

Corte Suprema avala poder presidencial para despedir a funcionarios

La sentencia elimina las protecciones que impedían a los Presidentes destituir a funcionarios de este tipo de organismos y deja sin efecto un precedente establecido en 1935, que limitaba el poder presidencial sobre las agencias "independientes"

Imagen de la estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada Corte Suprema de EEUU.

Imagen de la estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada Corte Suprema de EEUU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este lunes la destitución de Rebecca Slaughter, una funcionaria de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) despedida por el presidente Donald Trump, en un fallo que refuerza el poder presidencial para remover a responsables de agencias que trabajan para el gobierno federal.

La mayoría del Máximo Tribunal, en una decisión 6-3, dio la razón a la Administración de Trump en el caso de Slaughter, integrante demócrata de la FTC que el presidente sacó de su cargo en marzo de 2025 por considerar que la comisionada torpedeaba expresamente las prioridades del país y del gobierno federal.

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La sentencia elimina las protecciones que impedían a los Presidentes destituir a funcionarios de este tipo de organismos y deja sin efecto un precedente establecido en 1935, que limitaba el poder presidencial sobre las agencias "independientes" que trabajan para el gobierno federal.

Este lunes el Presidente celebró la decisión en un mensaje en su red Truth Social: "¡Gran victoria en la Corte Suprema en el caso Slaughter confirmando el poder presidencial en nuestro país para destituir a funcionarios del Poder Ejecutivo y a personas nombradas para agencias o representantes, en virtud del Artículo II!", declaró.

El jefe de la Casa Blanca insistió en que este fallo había sido anhelado por los presidentes de Estados Unidos desde 1930.

"Es un gran honor ser el Presidente en ejercicio que logró este fallo histórico y sin precedentes, uno de los más importantes jamás emitidos en relación con los poderes presidenciales", concluyó.

La decisión abre la puerta a que el Presidente destituya a responsables de otras agencias federales independientes cuyos integrantes también gozaban de protección frente al cese.

FUENTE: Con información de EFE y AFP.

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