jueves 13  de  agosto 2026
COLOMBIA

Arrecian ataques de grupos armados; De la Espriella afirma "no habrá tregua al narcoterrorismo"

En la "acción terrorista" de este jueves en el Catatumbo se usaron 43 explosivos, dijo el Ejército. Abelardo De la Espriella advirtió que no habrá tregua

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por Graciana Álvarez

BOGOTÁ. - Tras la llegada al poder del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha arreciado la actuación de grupos armados ilegales que responden a la ofensiva del dirigente derechista contra el crimen organizado.

Una base del Ejército colombiano en el municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander, de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fue atacada la madrugada de este jueves con 43 artefactos explosivos lanzados desde drones que causaron heridas a dos militares, informó la institución castrense.

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De la Espriella aseguró el viernes 7 de agosto, al asumir como nuevo presidente de Colombia, que enfrentará "sin tregua al narcoterrorismo". A su vez, descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados, en un giro que recompone la alianza entre Bogotá y Washington.

"Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", dijo el mandatario frente a cientos de uniformados, cuatro tanques de guerra y dos helicópteros.

"En esta acción terrorista fueron empleados aproximadamente 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas, los cuales ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura de esta unidad militar y dejaron a dos militares afectados por la onda expansiva", indicó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano en un comunicado sobre el ataque de este jueves.

También indicaron: "El Ejército Nacional rechaza categóricamente el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos por parte de los grupos armados organizados".

El uso de drones cargados con explosivos es una práctica usual en el conflicto armado colombiano que ha cobrado varias víctimas entre militares, policías y población civil.

En el Catatumbo operan principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se disputan la zona por sus cultivos de coca y rutas para el narcotráfico.

"Las tropas de la Segunda División continuarán adelantando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de los habitantes del Catatumbo", puntualizó el Ejército en X.

Los militares afectados por el ataque de este jueves fueron evacuados con el apoyo de la Fuerza Aérea "para trasladarlos a un centro médico asistencial", indicó la Fuerza de Tarea Vulcano.

Capturan a miembro de las FARC

Horas antes de la toma de posesión en Cali, el Ejército informó que en una operación militar desarrollada por tropas de la Brigada 29, junto con la Policía de Colombia, fue capturado alias "Menor", integrante de la comisión de la Estructura Residual Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, señalado de "sembrar terror" en el municipio de Miranda, en el Departamento del Cauca.

Informaron que durante la operación fueron incautados un arma de fuego, munición, un dron, presuntamente utilizado para labores de inteligencia delictiva, detonadores eléctricos y material de interés para las autoridades, "afectando de manera significativa las capacidades criminales de esta estructura ilegal".

FUENTE: Con información de EFE /Ejército de Colombia/AFP

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