viernes 22  de  agosto 2025
¿Cuándo termina el horario de verano en EEUU?

El cambio de horario es una manera de lograr aprovechar la luz natural a su máxima potencia debido a que, durante los meses de verano los días son más largos

Imagen referencial.

Imagen referencial. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Dos veces al año, la mayor parte de los Estados Unidos ajusta sus relojes. La primera vez indica que llega el horario de verano (Daylight Saving) y la segunda vez indica que el regreso al horario habitual.

Este año, el primer cambio se realizó el domingo 9 de marzo a las 2:00 a. m, correspondiéndose a la norma que indica que el horario de verano en Estados Unidos comienza el segundo domingo de marzo y permanece así durante ocho meses hasta que se regresa al horario estándar, reseña el portal web As.

Referencial de horas
Se acerca el cambio de horario en EEUU ¿se atrasa o se adelanta una hora?, ¿cuándo es?
El horario verano inciará este domingo, 9 de marzo, en Estados Unidos
Llega el horario verano este domingo, recuerde adelantar su reloj una hora

Aun restan más de dos meses para realizar el segundo ajuste al reloj. Sin embargo, en esta época los días comienzan a acortarse y antes de que nos demos cuenta, tocará cambiar la hora una vez más este 2025.

¿Cuándo termina el horario de verano?

El primer domingo de noviembre. Es decir, para el 2025 será el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a. m cuando los relojes deberán retrasarse una hora.

El cambio es automático

Gracias a la tecnología, ya los ciudadanos no deben girar la perilla del reloj para hacer el cambio. Ahora, en la actualidad, los dispositivos electrónicos se justan de manera automática e imperceptible.

El cambio de horario es una manera de lograr aprovechar la luz natural a su máxima potencia debido a que, durante los meses de verano los días son más largos. En contraste a la temporada de invierno.

