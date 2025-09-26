¿Cuántos pagos del Seguro Social llegan en octubre de 2025?

MIAMI. - Al culminar septiembre con cambios importantes, la Administración del Seguro Social (SSA) se dispone a iniciar octubre con un nuevo ciclo de pagos y también con más depósitos para algunos de sus beneficiarios de este programa social en EEUU .

A lo largo del este décimo mes de 2025, los beneficiarios del programa Ingreso Suplementario de Seguridad ( SSI , por sus siglas en inglés) recibirán dos depósitos que representan un apoyo para su escaso presupuesto, por lo que estar atentos les ayudará a organizar con tiempo sus gastos.

La SSA distribuye cada mes más de 74 millones de pagos que incluyen beneficios a los jubilados, personas con discapacidad, cónyuge o sobreviviente y ante ello prepara un calendario para distribuir sus aportes a la gran cantidad de beneficiarios, según su condición, fecha de nacimiento y otros factores.

Es importante señalar que la SSA decidió eliminar la emisión de cheques en sus pagos, por lo que alertó a las personas aseguradas que tomar previsiones y cambiar la opción de pago, antes del próximo martes 30 de septiembre para recibir sus depósitos sin inconvenientes.

Doble pago del Seguro Social

Los beneficiarios con el SSI destinado a personas de 65 años de edad o con discapacidad y con ingresos limitados, recibirán dos pagos del Seguro Social este mes.

El primero está previsto para el miércoles 1 de octubre, mientras que el segundo depósito, que correspondía al 1 de noviembre, se realizará el viernes 31 de octubre.

El SSA advirtió que este último depósito se adelanta porque el 1 de noviembre cae en fin de semana y la SSA adelanta el pago para evitar retrasos. En ningún caso representa un ingreso adicional a los ya previstos.

Para el resto de los beneficiarios del Seguro Social (SSDI) como jubilados o personas sobrevivientes, los depósitos están previstos días determinados, según la fecha de nacimiento, como regularmente se realizan.

Miércoles 8 de octubre: para los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

para los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Miércoles 15 de octubre: para aquellos que nacieron entre el 11 y el 20.

para aquellos que nacieron entre el 11 y el 20. Miércoles 22 de octubre: reciben los depósitos quienes tienen entre el 21 y el 31 su fecha de nacimiento.

Aquellos que han recibido los aportes desde antes de mayo de 1997, obtendrán su pago el jueves 2 de octubre, independientemente de su fecha de nacimiento, advirtió la SSA.

FUENTE: Con información de us.marca.com