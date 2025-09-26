¿Cuántos pagos del Seguro Social llegan en octubre de 2025?

MIAMI.- Al culminar septiembre con cambios importantes, la Administración del Seguro Social (SSA) se dispone a iniciar octubre con un nuevo ciclo de pagos y también con más depósitos para algunos de sus beneficiarios de este programa social en EEUU.
Los beneficiarios reciben doble depósito si poseen Seguro Social por discapacidad (SSDI), al iniciar el mes, mientras el resto tendrá sus pagos desde el día 8
A lo largo del este décimo mes de 2025, los beneficiarios del programa Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán dos depósitos que representan un apoyo para su escaso presupuesto, por lo que estar atentos les ayudará a organizar con tiempo sus gastos.
La SSA distribuye cada mes más de 74 millones de pagos que incluyen beneficios a los jubilados, personas con discapacidad, cónyuge o sobreviviente y ante ello prepara un calendario para distribuir sus aportes a la gran cantidad de beneficiarios, según su condición, fecha de nacimiento y otros factores.
Es importante señalar que la SSA decidió eliminar la emisión de cheques en sus pagos, por lo que alertó a las personas aseguradas que tomar previsiones y cambiar la opción de pago, antes del próximo martes 30 de septiembre para recibir sus depósitos sin inconvenientes.
Los beneficiarios con el SSI destinado a personas de 65 años de edad o con discapacidad y con ingresos limitados, recibirán dos pagos del Seguro Social este mes.
El primero está previsto para el miércoles 1 de octubre, mientras que el segundo depósito, que correspondía al 1 de noviembre, se realizará el viernes 31 de octubre.
El SSA advirtió que este último depósito se adelanta porque el 1 de noviembre cae en fin de semana y la SSA adelanta el pago para evitar retrasos. En ningún caso representa un ingreso adicional a los ya previstos.
Para el resto de los beneficiarios del Seguro Social (SSDI) como jubilados o personas sobrevivientes, los depósitos están previstos días determinados, según la fecha de nacimiento, como regularmente se realizan.
Aquellos que han recibido los aportes desde antes de mayo de 1997, obtendrán su pago el jueves 2 de octubre, independientemente de su fecha de nacimiento, advirtió la SSA.
FUENTE: Con información de us.marca.com