PREVISIÓN

Seguro Social reitera alerta sobre cambio en los pagos a partir del 30 de septiembre

Unos 70 millones de beneficiarios del Seguro Social deben cambiar su opción de pago antes de finalizar el mes para recibir sus depósitos, según la SSA

Los pagos del Seguro Social ya no se harán por cheque en  EEUU

Los pagos del Seguro Social ya no se harán por cheque en  EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El próximo martes 30 de septiembre entra en vigor una nueva medida del Seguro Social que significa un cambio en la forma de pagos, razón por la cual unos 70 millones de beneficiarios afectados en EEUU deben tomar previsiones antes de la fecha para recibir sus depósitos sin inconvenientes

La Administración del Seguro Social (SSA) emitió por sus redes una nueva alerta como recordatorio sobre la modificación para que jubilados, sobrevivientes y pensionados por discapacidad estén atentos.

Seguro Social. 
EEUU

El Seguro Social anuncia cambios organizacionales. Esto es lo que debe saber
Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026

A comienzos de septiembre, el Seguro Social dio a conocer su calendario de pagos del mes a los beneficiarios que recibieron sus cheques desde la segunda semana.

Cambio del Seguro Social

Sin embargo, los beneficiarios ya no recibirán los cheques en físico, desde el martes, y deben cambiar su opción de pago.

La SSA hará los depósitos directamente en las cuentas bancarias de los destinatarios o a través de una tarjeta de crédito prepagada.

Según se informó, la medida busca reducir el número de viajes de las personas a los bancos y también las demoras que padecen con frecuencia aquellos que reciben el beneficio a través del correo.

Seguridad para los beneficiarios

“El buzón de una persona mayor es una puerta de entrada ideal para el robo y el fraude. Reemplazar los cheques en papel por un sistema de pago electrónico más directo y seguro es otro paso para minimizar el abuso financiero de las personas mayores”, se advirtió sobre la nueva modalidad de pago en beneficio de los beneficiarios de la tercera edad.

Antes del martes 30, los beneficiarios pueden inscribirse en el depósito directo a través de su cuenta personal ‘Mi Seguro Social’.

Por su parte, los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y los beneficiarios internacionales tienen la opción de llamar al 1-800-772-1213 para obtener ayuda, se explicó en una publicación especializada.

