miércoles 14  de  enero 2026
NASA

Cuatro astronautas de la Estación Espacial inician regreso anticipado a la Tierra por un problema de salud

La NASA no ha revelado la identidad del astronauta con problemas de salud. La tripulación de la Estación Espacial retorna un mes antes de lo previsto

Los astronautas de la misión Crew-11, el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, el astronauta de la NASA Mike Fincke, la astronauta de la NASA y comandante de la misión Zena Cardman y la astronauta de la JAXA Kimiya Yui saludan al salir del Edificio de Operaciones y Control Neil A. Armstrong en ruta al lanzamiento del complejo LC-39A en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de agosto de 2025.

Los astronautas de la misión Crew-11, el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, el astronauta de la NASA Mike Fincke, la astronauta de la NASA y comandante de la misión Zena Cardman y la astronauta de la JAXA Kimiya Yui saludan al salir del Edificio de Operaciones y Control Neil A. Armstrong en ruta al lanzamiento del complejo LC-39A en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Cuatro miembros de la Estación Espacial Internacional (EEI) iniciaron este miércoles el retorno anticipado a la Tierra debido a un problema de salud que afecta a uno de ellos, una situación inédita en los casi 30 de existencia del laboratorio orbital.

Su regreso con semanas de anticipación no constituye una evacuación de emergencia, insistió la NASA.

Butch Wilmore (primero por la izquierda) y Suni Williams (tercera arriba por la izquierda) podrán volver finalmente a la Tierra tras recibir a su relevo.
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma  
El astronauta en cuestión "estaba y sigue en condición estable", aseguró Rob Navias, responsable de la agencia espacial estadounidense antes del inicio del regreso del equipo.

El director médico de la NASA, James Polk, explicó la semana pasada que la evacuación fue motivada por la existencia de un "riesgo persistente" y "la incertidumbre sobre un diagnóstico".

La NASA no ha revelado la identidad del astronauta con problemas de salud, ni la naturaleza de estos. Los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui emprendieron el viaje de regreso a la Tierra un mes antes de la fecha prevista para el final de su misión.

Esta evacuación precipitada por motivos sanitarios es la primera de este tipo desde la puesta en órbita de la EEI hace poco más de 27 años.

Misión desde agosto

La tripulación tiene previsto amerizar frente a las costas de California el jueves alrededor de las 08H40 GMT a bordo de una cápsula Dragon de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk.

"Todos estamos bien", aseguró Mike Fincke esta semana en un mensaje en la red social LinkedIn.

Indicó: "Se trata de una decisión meditada que tiene por objeto permitir la realización de los exámenes médicos adecuados en tierra, donde se dispone de todas las capacidades de diagnóstico. Es la decisión correcta, aunque agridulce", añadió.

La tripulación apareció sonriente el lunes durante la retransmisión en directo de un relevo de mando.

La Tripulación 11 de NASA-SpaceX está en su misión desde el 1 de agosto. Debían permanecer allí hasta la próxima rotación de equipo prevista para mediados de febrero.

La próxima, denominada Tripulación 12, en la que participará la astronauta francesa Sophie Adenot, podría partir antes de lo previsto, informó la NASA.

Mientras tanto, la Estación Espacial Internacional permanecerá ocupada por un astronauta estadounidense y dos cosmonautas rusos que llegaron en noviembre, trasladados por la nave rusa Soyuz.

Habitada de forma permanente desde el año 2000, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de cooperación internacional que reúne, entre otros, a Europa, Japón, Estados Unidos y Rusia.

Los astronautas que allí se alojan están formados para realizar diversas misiones científicas, pero también para afrontar las posibles complicaciones asociadas a la vida en el espacio.

FUENTE: Con información de AFP

