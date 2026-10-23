Defensa del presunto asesino de Charlie Kirk pide aplazar el juicio hasta mediados de 2029

Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, comparece durante una audiencia en el Cuarto Tribunal de Distrito el 11 de diciembre de 2025 en Provo, Utah.

UTAH — La defensa de Tyler Robinson, acusado de asesinar de un disparo al destacado activista político conservador Charlie Kirk, solicitó que el juicio en su contra se celebre en la segunda mitad de 2029, en medio de protestas de su viuda, Erika Kirk, y del presidente Donald Trump, que considera que el juez del caso "está haciendo un trabajo pésimo".

Los abogados de Robinson solicitaron la celebración de vistas "dedicadas específicamente a evaluar la viabilidad de iniciar el juicio durante el tercer trimestre de 2029", alegando que necesitan tiempo para cumplir con los requisitos de un caso que puede acabar con una condena a muerte, prepararse para la "crítica" selección del jurado, coordinarse con los peritos y examinar los más de 30.000 expedientes de pruebas, según recoge la cadena CNN.

La petición se produce cuando está previsto que el magistrado Tony Graf fije este mismo viernes el calendario del juicio, una vez haya estudiado las alegaciones de todas las partes personadas en el proceso. El Estado de Utah, por ejemplo, defiende que el juicio, que puede durar unas 17 semanas, comience a principios de 2028.

Mientras, la viuda de Kirk quiere que el juicio se celebre un año antes, en 2027, por lo que sus representantes han rechazado la propuesta presentada por los abogados de Robinson.

"Cada día adicional de retraso conlleva el peso de todo lo que el asesinato de Charlie ha arrebatado a su familia, especialmente a sus dos hijos pequeños, que solo tenían tres y un año cuando su padre fue asesinado y que tendrían siete y cinco años para cuando se dicte el veredicto según el calendario propuesto por la defensa", argumenta la defensa de Erika Kirk.

Trump pide agilidad del proceso

El presidente Trump, por su parte, también se ha hecho eco del asunto, defendiendo que "este caso debería juzgarse en un mes, no en tres años y debería haber terminado ya".

"El juez está profanando la memoria del gran Charlie Kirk, mientras se pasa una eternidad haciendo preguntas cuyas respuestas todo el mundo ya conoce. Todo el país se está burlando de él y de nuestro sistema 'judicial'", dijo en sus redes sociales antes de reclamar "¡justicia para Charlie!".

Robinson está acusado de asesinar a Kirk con un disparo de rifle desde una azotea durante un evento en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre de 2025. El asesinato de Kirk, de 31 años, cofundador del grupo Turning Point USA —una de las principales organizaciones de base del movimiento MAGA— y estrecho aliado del presidente Trump, conmocionó la política estadounidense y sigue emergiendo en múltiples debates e instancias.

FUENTE: Con información de Europa Press