lunes 6  de  julio 2026
JUSTICIA

Familia de Charlie Kirk: Audiencia judicial por su muerte es un "doloroso recordatorio"

Antes de que comenzara una audiencia clave por su muerte en Utah, la viuda de Kirk, Erika, así como sus padres y su hermana, dijeron que las numerosas muestras de apoyo recibidas les habían sostenido "en los momentos más difíciles"

El patriota y líder conservador asesinado, Charlie Kirk, amado y respetado por millones de estadounidenses y en todo el mundo.

El patriota y líder conservador asesinado, Charlie Kirk, amado y respetado por millones de estadounidenses y en todo el mundo.

LAURA SEGALL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La familia de Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado hace casi diez meses en la Universidad de Utah, emitió este lunes un comunicado en el que asegura que "cada procedimiento judicial es un doloroso recordatorio de su muerte y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente" su vidas y la de sus hijos.

Antes de que comenzara una audiencia clave del proceso que investiga su muerte, los familiares —la viuda de Kirk, Erika, así como sus padres y su hermana— dijeron que las numerosas muestras de apoyo recibidas les habían sostenido "durante los momentos más difíciles" de sus vidas.

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Los fiscales empiezan este lunes a presentar su caso en una audiencia que reunirá a los padres y la viuda en la misma sala del tribunal que Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato de Kirk.

Robinson, el atacante de 22 años originario de Utah, se enfrenta a cargos de asesinato agravado y otros adicionales por uso de arma de fuego y obstrucción a la justicia, y puede ser condenado a pena de muerte.

Las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que lo vinculan con el disparo mortal contra Kirk durante el evento universitario en Utah celebrado en septiembre de 2025.

FUENTE: Con información de EFE.

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