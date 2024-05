Delgada línea entre derechos de Trump y violar la Constitución, asegura experto

¿Prohibir a Donald Trump hablar sobre personas vinculadas al caso en su contra viola la Constitución? Legalmente no, declara el abogado constitucionalista y exfiscal Sabino Jauregui. Sin embargo, menciona el experto que hay una línea muy delgada y a ella se apega el exmandatario y candidato republicano para hacer valer sus derechos.

La orden mordaza le prohíbe hacer comentarios públicos sobre testigos, jurados u otras personas vinculadas al caso en Nueva York, donde se le acusa de tratar de influir ilegalmente en las elecciones de 2016 al pagarle a publicaciones y personas para que supriman noticias desfavorables sobre él. Trump se ha declarado inocente.

“Lo que están tratando de hacer es evitar que haya algún tipo de interferencia y que los testigos se sientan amenazados o intimidados, entonces muchas veces ellos (los jueces) ponen estos cargos, a veces incluso a nosotros los abogados”, explicó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS el letrado Jauregui. “La razón por la que se hace eso es para no interferir con un juicio, no intimidar los testigos y para no tratar de influenciar los jurados que pudieran estar viendo noticieros o leyendo periódicos”.

Trump tuvo que pagar una multa de $9.000 esta semana por hacer comentarios en su red social Truth Social y en el sitio web de su campaña sobre personas vinculadas al caso en su contra. El martes, el juez Juan M. Merchán advirtió que, si Trump seguía ignorando sus órdenes, el tribunal “impondrá un castigo de encarcelamiento”.

“No quieren que yo esté haciendo campaña”, dijo Trump a reporteros.

Cruzar esa línea sí pudiera conllevar una violación a la Constitución, pues coartaría todo derecho del exmandatario, que se ha visto impedido por estos juicios de hacer una libre campaña.

“Ahora (las prohibiciones) tienen que ser limitadas porque si no, empiezan a infringir en la primera enmienda y de eso es lo que se está quejando Trump. Porque él argumenta que están yendo contra sus derechos y tratando de interferir en su campaña electoral”, agregó Jauregui.

Trump insiste en que solo está ejerciendo su derecho a la libre expresión, pero igual borró los comentarios violatorios de su cuenta en Truth Social y en el sitio web de su campaña. Merchán está estudiando otras denuncias de que Trump violó la orden mordaza, y escuchará argumentos, pero ya el fiscal Christopher Conroy instó que se multe de nuevo a Trump con un máximo de 1.000 dólares por cada una de las cuatro nuevas violaciones a su orden.

"Todavía no pedimos la cárcel", advirtió. "El acusado violó la orden voluntaria y conscientemente", dijo Conroy, antes de agregar que el candidato republicano a la presidencia "piensa que las normas deberían ser diferentes para él".

Todd Blanche, abogado de Trump, señaló que Trump es el candidato republicano a la presidencia en las elecciones de noviembre y que su probable rival, el demócrata Joe Biden, ha hablado públicamente sobre el juicio.

¿Cómo puede contrarrestar Trump estas medidas? Para el jurista, Donald Trump no puede hacer mucho.

“Es difícil, supongo que es difícil porque él tiene que ir a ese juicio todos los días y esto no le permite salir a hacer su campaña”, continuó Jauregui. “Es complicado, sin embargo, no está limitado porque el juez está dejando que Trump hable sobre él (juez), que lo critique al igual que al fiscal. Lo está previniendo de hablar de testigos, de hablar de la familia de la gente que trabaje en la corte. El argumento del juez es proteger a la gente que trabaja en la corte. Pero es delicado el hecho de cruzar la línea de la primera enmienda y el derecho de tener un juicio sin interferencia”.

Arma de doble filo

El exmandatario y aspirante a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo, afronta varios juicios en su contra. De momento está en Nueva York, por acusaciones de que pagó para impedir revelaciones públicas.

Estos procesos judiciales contra el exmandatario pueden ser favorables para él y no tanto para los demócratas en esta campaña, aunque suene contraproducente. Así lo asegura Sabino Jauregui.

“Este tipo de juicios y cosas lo ayudan a él (Trump) políticamente y mientras más juicios le tiren, más le ayudarán con su campaña, definitivamente”, agrega el abogado.

Trump ha denunciado que estos juicios no son más que una “cacería de brujas”, ya que es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales.

Durante dos semanas, Trump ha asistido a horas de testimonios, a veces técnicos, visiblemente enfadado con el juez, que le ha exigido estar presente todos los días.

El expresidente ha convertido a la avalancha de medios que lo aguardan a la entrada y salida de las audiencias en un fenomenal altavoz para estar todos los días en la opinión pública.