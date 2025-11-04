martes 4  de  noviembre 2025
EEUU

Demócratas ganan las elecciones a la gobernación en los estados de Virginia y Nueva Jersey

Abigail Spanberger era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora del estado, dirigido por el republicano Glenn Youngkin

La exrepresentante demócrata Abigail Spanberger será la primera mujer gobernadora en el estado de Virginia, Estados Unidos.

La exrepresentante demócrata Abigail Spanberger será la primera mujer gobernadora en el estado de Virginia, Estados Unidos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La demócrata Abigail Spanberger fue elegida el martes gobernadora del estado de Virginia, según las proyecciones de medios de Estados Unidos, en una votación considerada como un termómetro de los primeros nueve meses de la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Mientras que la congresista demócrata Mikie Sherrill ganó los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.

Lee además
El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ACUERDOS

Trump firma orden que reduce aranceles a China por tráfico de fentanilo

Sherrill, una ex piloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años.

Las proyecciones de la victoria de la demócrata Spanberger fueron adelantadas por NBC News, CNN y CBS News.

Aunque la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York acapara los titulares, las elecciones en Virginia —junto con la de gobernador en Nueva Jersey— son una prueba clave de lo que va hasta ahora de mandato de Trump y un adelanto de lo que pueden ser las votaciones legislativas de medio término en 2026.

Enfrentando la izquierda radical, demócratas contra republicanos alineados con Trump, estas elecciones se perfilan como un indicativo de si los votantes han aceptado la agenda de recortes del presidente o si planean darle un golpe en las urnas en 2026.

Los medios locales proyectaban que la exoficial de la CIA y congresista de tres mandatos derrotara a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, una veterana de los Marines y firme aliada de Trump, por un margen cómodo que incluso amenazaba con terminar en dos dígitos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

La Casa Blanca anuncia que Trump recibirá a su homólogo sirio en un esfuerzo diplomático por la paz

Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga de UPS en EEUU

EEUU ejecuta otro ataque "cinético" contra embarcación "narcoterrorista" en el Pacífico; dos muertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
ANÁLISIS

"Encuesta confirma el colapso del régimen de Maduro" afirma experto

Te puede interesar

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga de UPS en EEUU

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ACUERDOS

Trump firma orden que reduce aranceles a China por tráfico de fentanilo