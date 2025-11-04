Demócratas ganan las elecciones a la gobernación en los estados de Virginia y Nueva Jersey

La exrepresentante demócrata Abigail Spanberger será la primera mujer gobernadora en el estado de Virginia, Estados Unidos.

WASHINGTON — La demócrata Abigail Spanberger fue elegida el martes gobernadora del estado de Virginia , según las proyecciones de medios de Estados Unidos, en una votación considerada como un termómetro de los primeros nueve meses de la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Mientras que la congresista demócrata Mikie Sherrill ganó los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.

Sherrill, una ex piloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años.

Las proyecciones de la victoria de la demócrata Spanberger fueron adelantadas por NBC News, CNN y CBS News.

Aunque la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York acapara los titulares, las elecciones en Virginia —junto con la de gobernador en Nueva Jersey— son una prueba clave de lo que va hasta ahora de mandato de Trump y un adelanto de lo que pueden ser las votaciones legislativas de medio término en 2026.

Enfrentando la izquierda radical, demócratas contra republicanos alineados con Trump, estas elecciones se perfilan como un indicativo de si los votantes han aceptado la agenda de recortes del presidente o si planean darle un golpe en las urnas en 2026.

Los medios locales proyectaban que la exoficial de la CIA y congresista de tres mandatos derrotara a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, una veterana de los Marines y firme aliada de Trump, por un margen cómodo que incluso amenazaba con terminar en dos dígitos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP