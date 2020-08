Demócrata se pronuncia en contra de los disturbios violentos

Asevera que él es uno de esos hombres que entró en lugares públicos por las puertas traseras, se sentó en la parte trasera del autobús, bebió de la fuente de agua "coloreada" y asistió a una escuela segregada racialmente porque la ley lo obligó a hacerlo. Los defensores de los derechos civiles cambiaron el mundo, enfatizó, porque tenían coraje e integridad, no suplicaron la ciudadanía sino que la exigieron.

"¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron permaneciendo como hombres y mujeres de integridad y clase, sentido común y valores. Cuando comenzaron los disturbios y la gente comenzó a quemar cosas, fue entonces cuando mi padre me tomó del brazo y nos fuimos. Se fue porque no era para lo que estábamos allí. No era para eso que el Dr. King estaba allí. No es para eso que otros que fueron famosos en la época de los derechos civiles estaban allí ", dijo.

DeBerry contó que su familia recaudó dinero para enviar a su padre a Washington, DC, donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño" en el que dijo que anhelaba el día en que sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel sino el contenido de su carácter.

"Todo lo que hacemos en Estados Unidos en este momento es hablar de color. Cada tema tiene que ver con la raza, se trata de color, en lugar de sentarse a la mesa como hombres y mujeres de sentido común y justicia común y comprender que nuestros enemigos nos miran con una vigilancia codiciosa mientras nos destrozamos internamente. Llevamos 50 años observándonos preparándonos paso a paso para que nos matemos ".

Deberry, de 69 años, fue "sorprendido" a principios de este año cuando los funcionarios estatales del partido lo sacaron de la boleta primaria del Distrito 90 de la Cámara. DeBerry con frecuencia se pone del lado de los republicanos en cuestiones como la elección de escuela y el aborto.