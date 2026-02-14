sábado 14  de  febrero 2026
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa sigue preso pese a estar en su residencia: permanece bajo fuertes medidas restrictivas

La defensa de la libertad y los derechos fundamentales debe aplicarse a todos los ciudadanos que aún son presos políticos, dijo Ramón Guanipa

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026. &nbsp;

AFP/ PEDRO MATTEY
Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa preso político en Venezuela

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. -La actual medida que mantiene al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia) bajo régimen de arresto domiciliario no debe interpretarse como una resolución definitiva de su situación jurídica. Si bien ya no se encuentra en un centro de reclusión, continúan vigentes restricciones que limitan plenamente el ejercicio de su libertad.

“Esta situación no puede hacernos perder de vista el fondo del asunto. El respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso debe aplicarse de manera integral, y eso ha sido claramente violentado a pesar de promesas que se han incumplido”, señaló Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa.

Asimismo, destacó que la defensa de la libertad y los derechos fundamentales debe aplicarse a todos los ciudadanos que aún mantienen privados de libertad y que hoy forman parte de los presos políticos que están tras las rejas sólo por no tener una mirada complaciente al régimen y alzar su voz.

El hijo del dirigente opositor de PJ puntualizó que “el llamado es a lograr la libertad de todos los presos políticos, absolutamente de todos, por lo que les decimos que nosotros vamos a seguir activos apoyando y presionando para que sean libres todos, con la finalidad de preservar los derechos humanos fundamentales para cualquier persona. No pueden estar presos por pensar distinto al régimen, nunca debieron estar presos, los centros de tortura del régimen están repletos de venezolanos que sólo han luchado por la libertad de Venezuela. La justicia debe ser completa y sin excepciones”.

Finalmente, Ramón Guanipa reiteró que seguirán enfocados en la necesidad de garantizar procesos transparentes, al respeto a los derechos fundamentales y a soluciones que permitan cerrar este capítulo bajo principios de legalidad y justicia.

FUENTE: Con información de nota de prensa

