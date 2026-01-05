lunes 5  de  enero 2026
DENUNCIA

Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país

En grupo de venezolanos residentes en Estados Unidos denunció que los manifestantes proMaduro “no conocen la realidad del país”

Manifestantes se congregan frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York. &nbsp;

Manifestantes se congregan frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado dictador venezolano, Nicolás Maduro, aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.

 

AFP

A las puertas del tribunal federal en Nueva York donde Nicolás Maduro y Cilia Flores serán procesados, dos grupos de manifestantes protagonizaron este lunes una escena de fuerte contraste que evidenció la polarización en torno al caso.

De un lado, un grupo identificado como oficialista exhibía pancartas impresas profesionalmente, banderas de Venezuela y consignas a favor de la liberación de Maduro. Sin embargo, varios de estos manifestantes no hablaban español ni eran venezolanos, según constató este medio. Durante la protesta, leían consignas desde teléfonos móviles y repetían discursos previamente redactados, lo que generó cuestionamientos sobre la espontaneidad de su participación.

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York
Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Del otro lado, un grupo de venezolanos residentes en Estados Unidos denunció que los manifestantes proMaduro “no conocen la realidad del país” y que su presencia responde a prácticas que —según afirman— el gobierno venezolano ha utilizado durante años: movilizar grupos organizados en el exterior para proyectar apoyo internacional al régimen.

“Estas personas no saben ni dónde queda Venezuela”, reclamó una de las manifestantes venezolanas, quien aseguró que al preguntarles por el significado de las siete estrellas de la bandera, ninguno pudo responder. “Todo lo que dicen lo leen del teléfono. Nada es genuino”, añadió.

Los venezolanos presentes expresaron su respaldo al proceso judicial contra Maduro y celebraron que Estados Unidos haya logrado su traslado desde Caracas. Aseguraron que la presencia del grupo oficialista, claramente pagados “no representa al pueblo venezolano” y que su desconocimiento del idioma y de símbolos básicos del país “demuestra que no viven la crisis que hemos sufrido”.

La presencia simultánea de ambos grupos obligó a las autoridades a reforzar la seguridad en los accesos al tribunal, donde se espera que continúen las manifestaciones durante las próximas audiencias.

FUENTE: REDACCIÓN

Por CÉSAR MENÉNDEZ
