Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York

NUEVA YORK .- El dictador Nicolás Maduro , luego de su captura en Venezuela con una operación militar de las fuerzas de Estados Unidos, comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el tirano capturado en Caracas el sábado mediante un operativo estadounidense comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Maduro está acusado junto a su esposa, Cilia Flores, también capturada, su hijo y tres personas más. Está imputado con cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada contra él en el tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación desclasificada el sábado, que añade cargos contra Flores, fue presentada bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York justo antes de Navidad.

