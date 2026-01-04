domingo 4  de  enero 2026
Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York

El dictador Maduro está acusado junto a su esposa, Cilia Flores, también capturada, su hijo y tres personas más

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.

Gobierno de Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El dictador Nicolás Maduro, luego de su captura en Venezuela con una operación militar de las fuerzas de Estados Unidos, comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el tirano capturado en Caracas el sábado mediante un operativo estadounidense comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo. 
La captura de Nicolás Maduro: un punto de inflexión en la lucha contra el socialismo continental
Miembros de organizaciones sociales protestan contra la operación militar estadounidense en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el 3 de enero de 2026.
Manifestantes disfrazados de venezolanos exigen liberación de Maduro

Maduro está acusado junto a su esposa, Cilia Flores, también capturada, su hijo y tres personas más. Está imputado con cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada contra él en el tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación desclasificada el sábado, que añade cargos contra Flores, fue presentada bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York justo antes de Navidad.

