"Deshonra al sistema judicial" llama abogada a juicios contra el expresidente Trump

Habba dio declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los tribunales en Nueva York donde actualmente Trump se enfrenta a dos juicios, luego que el juez decidió mantener la sentencia de fianza de 175 millones de dólares impuesta Trump por un caso de supuesto fraude civil, a pesar de los intentos de la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, por invalidarla.

Y es que la fiscal demócrata intentó impugnar la validez de la fianza, cuestionando la capacidad de pago de la aseguradora, la Knight Insurance Company, la empresa que se comprometió a pagar la suma establecida por el juez Arthur Engoron. Pero el tribunal rechazó el intento de James y confirmó la fianza.

Trump tiene que pagar la fianza para bloquear la condena mientras busca una apelación.

La fianza impide que el estado pueda embargar los bienes de Trump para satisfacer los más de 454 millones de dólares que debe tras perder un caso judicial presentado por la fiscal estatal demócrata. Ella había alegado que Trump, junto con su empresa y ejecutivos clave, defraudó a banqueros y aseguradoras mintiendo sobre su riqueza.

El expresidente fue acusado en marzo de 2023 de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero pagado a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016 para mantener su silencio. Daniels alega que tuvo una aventura con Trump en 2006, una acusación que el exmandatario ha negado.

Trump, el 45º presidente de Estados Unidos y el primer exmandatario en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo penal, se enfrenta está semana a al juicio del supuesto pago que preside el juez de origen colombiano Juan Merchan, en el que es acusado de 34 delitos por presunto fraude contable para encubrir el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno con el fin de "silenciar" un supuesto encuentro sexual ocurrido una década antes, para que no interfiriera en la recta final de la campaña de 2016 que le ganó a la demócrata Hillary Clinton.

Trump se declaró inocente de todos los cargos y dijo que el caso en su contra tiene motivaciones políticas y es orquestado por los demócratas en un intento de eliminarlo de la contienda electoral.

Habba criticó los juicios contra el expresidente afirmando que los impuestos de los contribuyentes tienen un uso indebido.

"El hecho de que tengamos dos tribunales (…) utilizados contra un hombre porque no pueden vencerlo en las encuestas es una vergüenza para el sistema judicial estadounidense. No debería tener dos equipos de abogados aquí hoy. Ni siquiera debería estar aquí hoy porque no hizo nada malo. Es el epítome de una caza de brujas”, expresó Habba en referencia al otro proceso judicial que enfrenta Trump por la acusación del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre el caso de la actriz porno.

Los otros cinco juicios a Trump

El expresidente se enfrenta a otros cuatro procesos judiciales: En agosto de 2023, 15 meses antes de las elecciones de 2024, fue acusado de “tentativa ilícita” para supuestamente invertir el resultado de las elecciones de 2020. Se trata del caso por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que por ahora ha sido aplazado a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inmunidad de Trump, que en ese momento todavía era el presidente de Estados Unidos.

Otro de los procesos es el de los documentos clasificados, en el que le acusan de “comprometer la seguridad nacional” por llevarse documentos, fue acusado en junio de 2023 y se enfrenta a 41 cargos en total. Sobre este mismo tema también fueron investigados el exvicepresidente Mike Pence y el presidente Joe Biden, a quienes el FBI les encontró documentos secretos. En el caso de Biden, los documentos estuvieron en su poder desde que era senador y posteriormente durante la vicepresidencia. Los documentos clasificados fueron encontrados en 4 distintos lugares. Pero Pence y Biden no han sido encausados por el Departamento de Justicia que dirige Merrick Garland, nombrado por Biden y exfuncionario durante la administración de Barack Obama y Biden.

El fiscal especial del caso descartó imponer cargos penales a Biden argumentando que es “un anciano con mala memoria”.

Otro de los procesos judiciales es el de “intentos ilícitos” para invertir el resultado de la elección en Georgia. La acusación formal fue interpuesta en agosto de 2023.

Y otra de las causas es por “agresión sexual” que, según la presunta víctima, Jean Carroll, habría ocurrido en los años 90, en el siglo pasado en una tienda, caso por el que Trump fue condenado en Nueva York a pagar 83,3 millones.

"Aquí es donde va el dinero que pagan los contribuyentes en Estados Unidos, aquí mismo: Cacería de brujas tras cacería de brujas".

Alina Habba, abogada de Trump: "Es asesoría legal. Y ahora el dinero de nuestros contribuyentes, mi tiempo y los honorarios de nuestros abogados están todos aquí porque tienen miedo del 2024. Y ustedes saben lo que deberían ser porque el pueblo estadounidense no es estúpido. Ellos ven qué está sucediendo."

El juicio, que podría durar hasta dos meses, obligará a Trump a pasar sus días en un tribunal en lugar de en la campaña electoral, una realidad de la que se quejó el lunes cuando se lamentó ante los periodistas tras abandonar la sala: "Soy el principal candidato... y esto es por lo que intentan sacarme de la campaña. Cheques pagados a un abogado”.

FUENTE: REDACCIÓN