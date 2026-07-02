jueves 2  de  julio 2026
PODCAST

Nelson Mezerhane: "Después que recibes el primer golpe, se te quita el miedo"

El publisher de Diario Las Américas abre las puertas de su historia personal en el cuarto episodio del Podcast de Las Américas, donde habla sobre exilio, persecución política, liderazgo, valores y el futuro de Venezuela.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cuarto capítulo del Podcast de Las Américas presenta una conversación inédita con Nelson Mezerhane, publisher de Diario Las Américas, quien repasa algunos de los momentos más determinantes de su vida, desde la persecución que enfrentó en Venezuela hasta las enseñanzas que marcaron su trayectoria como empresario y líder de uno de los medios en español más importantes de Estados Unidos.

"La decisión más difícil fue presentarme en los tribunales en Venezuela sabiendo que podía ir preso... pero le iba a dar la cara", afirma durante la entrevista.

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En un diálogo cargado de reflexiones, Mezerhane comparte cómo aprendió a enfrentar el miedo y la incertidumbre.

"Después que recibes el primer golpe, se te quita todo", dice al comparar su experiencia con una célebre anécdota del boxeador Muhammad Ali, una frase que resume la filosofía con la que enfrentó años de presión política y desafíos personales. El episodio también aborda el valor de la perseverancia, la influencia de su padre inmigrante libanés y la importancia de mantener los principios incluso en los momentos más difíciles.

La conversación también ofrece una mirada al periodismo y al papel de Diario Las Américas en una época marcada por la desinformación. "Lo principal era tener un medio de comunicación veraz", sostiene Mezerhane al explicar que la credibilidad debe estar por encima de la búsqueda de audiencia.

Además, analiza el futuro de Venezuela, el liderazgo empresarial, las críticas públicas y las cualidades que considera indispensables para alcanzar el éxito sin renunciar a la ética.

El episodio ya está disponible en el canal de YouTube de Diario Las Américas. Si desea conocer la historia detrás del empresario, el padre de familia y el editor que ha liderado durante años este medio de comunicación, no se pierda esta entrevista exclusiva. Descubra las experiencias, decisiones y enseñanzas que han definido la vida de Nelson Mezerhane en una conversación que invita a reflexionar sobre el liderazgo, la libertad y la perseverancia.

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