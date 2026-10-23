viernes 23  de  octubre 2026
CASA BLANCA

Trump sin "prisa" para nombrar a nuevo portavoz de la Casa Blanca

Katie Zacharia fue despedida tres días después de su primera y única rueda de prensa, una comparecencia de apenas 14 minutos en la que se mostró nerviosa, titubeó y recurrió con frecuencia a sus anotaciones

La exportavoz de la Casa Blanca&nbsp; Katie Zacharia

La exportavoz de la Casa Blanca  Katie Zacharia

JIM WATSON/ AFP
Por Julián Varela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no tiene prisa por nombrar a un nuevo portavoz de la Casa Blanca, una semana después de haber cesado a Katie Zacharia.

En declaraciones a los medios en la Casa Blanca antes de partir hacia un mitin electoral en Fort Myers (Florida), el mandatario aseguró que por el momento no hay novedades sobre su sustitución.

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Zacharia asumió como secretaria de Prensa el 12 de octubre y fue cesada el día 16, por lo que su paso por el cargo fue el más breve en la historia de la Casa Blanca.

Trump la despidió tres días después de su primera y única rueda de prensa, una comparecencia de apenas 14 minutos en la que se mostró nerviosa, titubeó y recurrió con frecuencia a sus anotaciones.

Zacharia no convenció a Trump como jefa de prensa

La inexperiencia de Zacharia dio mucho de que hablar en Washington, donde a menudo se la comparó con su predecesora, Karolina Leavitt, quien dejó el cargo en agosto tras dar a luz y destacó durante más de un año por su agilidad y su firmeza al defender la gestión de Trump ante las preguntas de la prensa.

Zacharia también se vio envuelta en una polémica sobre su formación como abogada al conocerse que no había aprobado el examen requerido para ejercer en Estados Unidos, algo que ella misma reconoció.

La portavoz explicó que no superó la prueba porque estaba preparando su boda y su mudanza con su marido a China, donde, según afirmó, no necesitaba aprobar ese examen para desempeñar sus tareas profesiona

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