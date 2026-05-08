viernes 8  de  mayo 2026
EEUU

Demócratas aprueban ley en Nueva York que prohíbe a agentes de ICE usar máscaras para ocultar su rostro

Los agentes de ICE han cubierto generalmente sus rostros durante los operativos debido al aumento de las agresiones contra los oficiales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de Nueva York, el musulmán y socialista Zohran Mamdani, en la ciudad de Nueva York. Ambos del Partido Demócrata.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de Nueva York, el musulmán y socialista Zohran Mamdani, en la ciudad de Nueva York. Ambos del Partido Demócrata.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK Las autoridades demócratas de Nueva York aprobaron una legislación que prohíbe el uso de máscaras a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para cubrir su rostro, en pleno aumento de la tensión y un día después de que el zar de fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homan, amenazara con "inundar" el estado con un despliegue.

La gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, indicó así que los agentes están obligados a trabajar a partir de ahora con la cara descubierta, una medida que, según los demócratas, busca evitar que incurran en un uso excesivo de la fuerza, tal y como vienen denunciando organizaciones proinmigración irregular.

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"No permitiremos que ICE use a policías locales para llevar a cabo la aplicación de la inmigración. No permitiremos que los agentes de ICE se escondan detrás de máscaras para evadir la responsabilidad. Y no permitiremos que los agentes de ICE salgan impunes violando los derechos de los neoyorquinos", publicó la gobernadora en defensa de la inmigración irregular

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Desde que Trump puso en marcha su política antiinmigratoria, una de sus principales promesas de campaña, que ha propiciado detenciones, redadas y deportaciones en masa, los agentes del ICE han cubierto generalmente sus rostros debido al aumento de las agresiones contra los oficiales.

Ley impide registros

Este paquete de medidas también prohíbe a estos agentes utilizar las cárceles locales para albergar detenidos y realizar registros en casas, hospitales, iglesias y escuelas sin que exista orden judicial alguna que así lo autorice.

No obstante, está previsto que la Administración Trump recurra esta medida ante los tribunales. Ya en 2025, una ley similar que les prohibía cubrirse la cara fue aprobada en el estado de California pero rechazada posteriormente por discriminatoria por un tribunal federal.

Las redadas del ICE han provocado numerosas críticas tanto dentro como fuera del país a raíz de una serie de escándalos durante sus operaciones, especialmente en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, donde dos personas que agredieron a los agentes de migración murieron durante las protestas.

Miles de agentes

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, informó que unos 7.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están siendo movilizados a diferentes ciudades y aseguró que el plan de deportaciones masivas será retomado para cumplir con las promesas electorales del presidente, Donald Trump.

"Tenemos 7.000 agentes nuevos a bordo y tenemos a otros 3.000 en formación en la academia", dijo Homan en una entrevista con la cadena Fox News.

El principal asesor migratorio de la Casa Blanca afirmó que los nuevos miembros están siendo distribuidos en alrededor de 40 estados.

Deportaciones aumentarán

"Preveo que las cifras de deportación aumentarán (...) mientras las detenciones en la frontera disminuyen", concluyó.

El miércoles, Homan adelantó que ICE arrestó a más de medio millón de inmigrantes indocumentados el año pasado y que ahora se están realizando alrededor de 1.200 arrestos diarios. Trump había hecho campaña con la promesa de un millón de deportaciones al año.

Homan ha retomado el discurso de mano dura en materia migratoria por primera vez después de lo acaecido en enero en Minneapolis, cuando agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las redadas y realizaron ataques a agentes de migración.

Desde el nombramiento del exsenador republicano Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional, por parte de Trump, la institución ha lanzado una campaña para intentar suavizar la imagen de ICE ante la población y la opinión pública.

El martes, Trump compartió en Truth Social un logotipo no oficial que sugería que el ICE pasara a llamarse "Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas", formando el acrónimo "NICE" ("AGRADABLE", en inglés).

FUENTE: Con información de EFE

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