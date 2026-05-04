Aparecen esvásticas pintadas en centros judíos y sinagogas de Nueva York

NUEVA YORK.- En centros judíos, sinagogas y viviendas privadas de Nueva York aparecieron este lunes, 4 de enero, pintadas con grafitis, incluidas esvásticas, confirmaron la policía y funcionarios de la alcaldía.

El incidente es el caso más reciente de vandalismo antisemita contra la comunidad judía de Nueva York. Antes, hace tres meses, se encontraron pinturas pintadas en parques infantiles, lugares de culto y el metro.

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Un muro frente al Centro Judío del barrio de Rego Park, en el distrito de Queens, fue pintado con una esvástica y las palabras "heil Hitler", según imágenes publicadas en redes sociales.

Un portavoz de la policía confirmó que “en varios lugares se habían dibujado esvásticas con pintura en aerosol”. Agregó que no había detenidos y que la investigación sigue en curso.

"Varias sinagogas y viviendas privadas en Queens fueron vandalizadas durante la noche con esvásticas y otros grafitis antisemitas", escribió en las redes sociales Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York.

"Los grafitis serán eliminados una vez que la investigación haya concluido. Dado el aumento del antisemitismo aquí y en todo el mundo, siempre defenderemos a nuestra comunidad judía y combatiremos el odio".

El alcalde izquierdista de Nueva York, Zohran Mamdani, quien calificó a Israel de “régimen de apartheid”, fue acusado por algunos judíos de alentar el antisemitismo con su política. Él niega esos señalamientos.

Los incidentes antisemitas aumentaron 182% entre enero de 2025 y enero de 2026, según cifras recientes de la policía de Nueva York. La ciudad alberga la mayor comunidad judía fuera de Israel.

Mamdani ha prometido “mantenerse firme junto a nuestros vecinos judíos para erradicar el azote del antisemitismo de nuestra ciudad”.

Alrededor de 82% de los votantes judíos —incluidos dos tercios que votaron por Mamdani— expresaron preocupación por el “aumento del antisemitismo en la ciudad”, según una nueva encuesta del grupo Jewish Majority.

Los detenidos de enero

En enero pasado, dos adolescentes fueron arrestados y acusados tras supuestamente pintar con aerosol decenas de esvásticas y otros mensajes antisemitas en un parque infantil de Brooklyn donde juegan muchos niños judíos, según la policía.

Se inició una investigación por delito de odio después de que se encontraran casi 70 de estos símbolos de odio pintados en las paredes, una cancha y un tobogán del parque Gravesend en Borough Park. En una de las paredes se podía leer claramente la frase “Adolf Hitler”, según mostraron las fotografías.

La Liga Antidifamación (ADL) destacó que las esvásticas fueron pintadas en el mismo parque dos días seguidos. La policía informó que en ese incidente se descubrieron más de una docena de esvásticas en el parque infantil y la cancha de balonmano.

Uno fue acusado de acoso agravado y daños a la propiedad como delito de odio, mientras que el otro enfrenta múltiples cargos de acoso agravado.

FUENTE: Con información de AFP y Telemundo 47