Dos senadores de ultraizquierda de California hacen el "show político" a Pam Bondi

Padilla, de 51 años, fue el primero en interrogar a Bondi, de 59 años, insistiendo en la visita de la exfiscal general de Florida a Filadelfia, después de las elecciones de 2020, donde apareció con Rudy Giuliani para una conferencia de prensa y proclamó: “Hemos ganado Pennsylvania”.

“¿Tiene alguna evidencia de fraude electoral o irregularidades en las elecciones de 2020?”, preguntó Padilla.

Bondi, quien se desempeñó como Fiscal General de Florida de manera exitosa entre el 2011 y 2019, comenzó a responder: “Viajé a Pennsylvania…”

Pero Padilla la interrumpió repetidamente mientras ella intentaba terminar la frase. La insistencia irrespetuosa del senador extremista provocó que Bondi contraatacara.

Bondi: "No me voy a dejar intimidar por ustedes"

“Me señaló con el dedo y dijo que estaba hablando. Déjeme responder a su pregunta. "No me voy a dejar intimidar por usted, senador Padilla”, respondió Bondi a través de un diálogo cruzado. “Supongo entonces que no quería escuchar mi respuesta sobre Pennsylvania”, le cuestionó la experimentada fiscal.

Padilla preguntó sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento y lo que dice la 14ta Enmienda, lo que provocó otra respuesta de la aspirante a fiscal general de EEUU.

“Senador, estoy aquí para responder a sus preguntas, no estoy aquí para hacer su tarea y estudiar por usted”, espetó Bondi mientras Padilla repetía su pregunta. “Oye, me interrumpiste, ¿puedo terminar, por favor?”, agregó antes de responder que la “14.ª Enmienda, todos lo sabemos, aborda la ciudadanía por derecho de nacimiento”.

Y luego vino Schiff, otro recalcitrante izquierdista de 64 años, quien fue el principal gestor del "impeachment" durante el primer juicio político a Trump, lo que lo corrobora como un ultraizquierdista.

“Mi primera serie de preguntas tiene que ver con si tiene la independencia para decir que no, cuando debe decir que no”, comenzó Schiff, antes de preguntar si rechazaría una solicitud para investigar al exfiscal especial Jack Smith.

“Senador, no he visto el expediente. No he visto la investigación. No he mirado nada. Sería irresponsable de mi parte hacer un compromiso”, respondió Bondi.

Preocupado por Cheney y Jack Smith, no por récord de crímenes en California

Schiff, que fue uno de los principales enemigos de Trump en la Cámara durante su primera administración, la atacó diciendo que ella parecía “reacia a responder una pregunta simple”. Luego le preguntó si hay un fundamento fáctico para investigar a la exrepresentante Liz Cheney (republicana de Wyoming).

“Nadie me ha pedido que investigue a Liz Cheney”, dijo. “Todos estamos muy preocupados por Liz Cheney, senador. ¿Sabe de qué deberíamos estar preocupados? La tasa de criminalidad en California en este momento está por las nubes”.

“Sus robos son un 87% más altos que el promedio nacional; eso es en lo que quiero centrarme, senador”.

Schiff, preocupado también si Bondi le diría a Trump que perdió en las elecciones de 2020, en ningún momento pudo no pudo cuestionar los resultados de su trabajola capacidad, talento y experiencia para el cargo de cuestionó la capacidad

“Lo que puedo decirle es que nunca jugaré a la política. "Estás tratando de entablar una relación extrajudicial conmigo", respondió ella a través de un diálogo cruzado. "No voy a jugar a la política con ninguna investigación en curso como lo hiciste tú al filtrar el memorando de tu colega Devon Nunes".

En 2018, Schiff, que era el miembro de mayor rango del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, había respondido a un memorando del expresidente Devin Nunes en el que se alegaba que la investigación del Departamento de Justicia, el FBI y el exfiscal especial Robert Mueller estaba plagada de sesgos.

Más tarde, durante el intercambio con Bondi, Schiff profundizó en si asesoraría en la decisión de Trump para indultar a decenas de manifestantes condenados por los sucesos del Capitolio del 6 de enero de 2021.

"El Congreso lo censuró a usted, senador, por comentarios como este que son extremadamente imprudentes", le respondió Bondi de forma tajante.

Schiff fue censurado y sancionado en 2023 por su poco ético y mediocre manejo de la investigación del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre Trump durante la primera administración.

No cabe duda de que ambos senadores californianos de ultraizquierda odian a Trump, su nuevo gabinete y a las decenas de millones de seguidores conservadores de MAGA (Make America Great Again).