Drones y doctrina para la batalla, a medida que avanzamos

Como oficial del Ejército, mi primer trabajo como teniente fue como oficial de entrenamiento en una Brigada de Entrenamiento Básico de Combate en Fort. Leonard Wood, Missouri, entre 1978 y 1980. Haber asistido a la Academia de Sargentos de Instrucción para el ITC (Curso de Entrenamiento de Instructores) y haber completado 13 ciclos de Entrenamiento Básico durante 8 semanas, a menudo sin descanso (graduarse un grupo el viernes, comenzar uno nuevo el lunes de la semana siguiente), fue una verdadera revelación.

El TRADOC (Comando de Entrenamiento y Doctrina) es responsable del primer contacto de los civiles con los soldados. También es responsable de todo el entrenamiento a través de la CSMA (Academia de Sargentos Mayores de Comando) y la AWC (Escuela de Guerra del Ejército). Mi último destino en servicio activo fue como Director del Departamento de Entrenamiento de Inteligencia de Operaciones Especiales en la SOA (Escuela de las Américas), donde impartí cursos a oficiales latinoamericanos de 17 países en los diversos cursos de Inteligencia Básica y Avanzada, así como en partes de la versión en español de la CGSC (Escuela de Estado Mayor del Comando General). Cuando hice la transición a la Reserva, también enseñé como IMA (auxiliar de movilización individual) como instructor en el curso básico y avanzado de blindaje en Ft Knox, KY.

TRADOC se encuentra en un punto de revisión completa de su doctrina militar con la llegada de los drones. Debe revisar todos sus documentos para absorber los cambios de la nueva batalla aire-tierra. La cantidad de innovaciones y adaptaciones realizadas a los drones comerciales, así como la creación de nuevas categorías de drones y municiones merodeadoras en los últimos tres años, tanto en la Guerra de Ucrania como en Oriente Medio, están obligando a los ejércitos a reajustar diariamente su forma de combatir, defender y realizar operaciones especiales.

La guerra con drones ha tenido una evolución clásica. Comenzó como una plataforma de inteligencia para el reconocimiento, luego como una plataforma multiuso para interrumpir las comunicaciones, ayudar en la localización de objetivos y actuar como un puesto de mando aéreo con múltiples cámaras.

En 1990-91, contábamos con el Pioneer, un activo de la División, aunque los datos se recopilaban, se explotaban a nivel nacional y su producto final se difundía a las unidades en primera línea. A partir de ahí, hemos utilizado drones en operaciones tácticas estratégicas sobre Irak, Afganistán, la persecución de Osama Bin Laden y muchos terroristas en todo el mundo.

Los drones han experimentado mejoras significativas. Contamos con drones sumergibles, drones terrestres y los siempre populares drones voladores. Sus funciones evolucionan según las necesidades. Contamos con drones desechables, también llamados municiones merodeadoras o drones cazadores, que te perseguirán hasta la muerte.

Durante la década de 1990, comenzamos a investigar los vehículos aéreos no tripulados (UAV). Alemania comenzó creando una unidad de artillería autónoma, el RCH 155, y Corea del Sur desarrolló el K9a3 y muchas más variantes. Los tanques también estaban en desarrollo, pero con el paso de los años, la tendencia a integrar la robótica ha dado lugar a vehículos más pequeños, o drones terrestres. Algunos sirven para colocar minas, otros para abrir brechas en campos minados y otros para ayudar en la recuperación de tropas. Por lo tanto, el campo de los drones terrestres aún está abierto a la imaginación y a las necesidades.

Los drones sumergibles (vehículos submarinos no tripulados, UUV), también conocidos como drones, también demostraron su eficacia durante la Guerra de Ucrania. Por ello, el campo de batalla ha sido un campo de pruebas para la investigación y el desarrollo de estos innovadores drones.

Actualmente, los drones en Ucrania son responsables de más del 60% de las muertes en combate. El último dron desarrollado por los rusos, un dron de fibra óptica que no se ve afectado por interferencias y ofrece una imagen más nítida, ha debutado en el campo de batalla. Volar a menor altura y poder ampliar el vídeo con mayor calidad mientras te persiguen hasta tu búnker o escondite no ofrece ninguna solución.

Dicho esto, la atención debe centrarse de nuevo en la doctrina de la batalla y en qué se debe hacer para adaptarse a esta nueva amenaza. Las defensas estáticas, la guerra de trincheras y las posiciones reforzadas se convierten en lechos de muerte, tumbas y lápidas para la infantería. En el pasado, la concepción doctrinal del campo de batalla, la infantería, se consideraba la reina del campo de batalla, dado que quien poseía el terreno podía considerarse quien lo controlaba. A la artillería se atribuye el título de reina de la batalla, ya que su lluvia de plomo puede controlar temporalmente el terreno mediante fuego. Es decir, disparando a un lugar para impedir que otros lo posean.

Pero ahora, en el frente, tienes drones en modo vigilancia, otros como cazadores y otros como municiones merodeadoras. Esta combinación detectará tus movimientos, asignará un dron kamikaze para tu ejecución y completará el trabajo con una bomba aérea planeadora para enterrar tu posición (Die in Place, DIP).

Cuanto más tiempo permanezcas en tu trinchera, menos podrás realizar patrullas, recorrer el perímetro ni reforzar tu área. El miedo al zumbido sobre tu cabeza es constante; no puedes dormir; debes estar alerta si no tienes baños o áreas para hacer tus necesidades básicas; salir puede costar tu vida y la de tu escuadrón.

Entonces, ¿cómo se defenderán las defensas estáticas, los frentes y los perímetros en el futuro?

Al pasar a la ofensiva, de nuevo, eres presa de los drones kamikaze, municiones merodeadoras que pueden planear y ser dirigidas por GPS hacia ti, tu vehículo o tu columna. ¿Qué formaciones de batalla se enseñarán para tanques y vehículos blindados de transporte de personal (APC) en un valle abierto? ¿En una carretera que atraviesa un campo de batalla?

El Ejército de los EE. UU. está explorando el uso de drones cautivos para vigilancia aérea, conocimiento de la situación, operaciones de rescate, misiones de reconocimiento, seguridad perimetral y tantas otras misiones posibles como se puedan imaginar. Pero, ¿evitará esto un enjambre de drones (drones kamikaze) desplegados por una nave nodriza en combate abierto? ¿Qué pasaría si el portaaviones de asalto anfibio de Fujian también se convirtiera en un portadrones? ¿Podría lanzar cientos de drones simultáneamente?

La integración de drones en formaciones tácticas más pequeñas (a nivel de pelotón), una unidad de 30 a 40 hombres y cuatro escuadrones, forma parte del nuevo concepto de tácticas planificado. La creación de un escuadrón de drones dedicado (nueva especialidad ocupacional militar) es otro paso necesario.

Este escuadrón sería el primer paraguas de defensa para el pelotón, utilizando drones cazadores-asesinos y equipo de guerra electrónica para interceptar las señales de los drones enemigos y eliminarlas del cielo.

La doctrina antidrones será una nueva materia que se impartirá en el entrenamiento básico y en todos los demás niveles de entrenamiento. Disponer de drones asesinos económicos y fácilmente reemplazables a nivel de pelotón sería una cuestión estándar.

La parte defensiva de esta doctrina debe abordar:

Defensa contra drones

Detección de drones

Interrupción de drones enemigos

Operaciones de drones asesinos

Otra consideración importante se refiere a las limitaciones éticas en el combate con drones. Esta sería una directriz clara para abordar a los civiles en zonas de combate, en consonancia con la Convención de Ginebra, donde se define a un combatiente enemigo frente a un civil.

De la misma manera que la Fuerza Aérea cuenta ahora con más pilotos de drones y de aeronaves, el Ejército podría tener que crear un Cuerpo de Drones especializado. Esto desglosaría los recursos desde la división hasta el nivel de pelotón, integrando drones de ataque táctico operativo, drones destructores defensivos y vigilancia para toda la unidad.

A nivel TRADOC, se deben considerar tres principios clave:

Entrenamiento y pruebas integrales para lograr la máxima integración y utilización

Interoperabilidad, que implica entrenar a nuestros aliados para garantizar un entrenamiento operativo igualitario en caso de combate en una operación conjunta

Considerar el contexto general de la información en su conjunto y cómo esta influye en las actividades operativas

No cabe duda de que el Ejército necesita adaptarse a la guerra con drones; las luchas internas actuales se centran en crear un nuevo cuerpo o integrarlo en las unidades existentes.

Ucrania ha liderado el camino, y los rusos también los han seguido al incorporarlo a sus unidades existentes.

El Congreso aprobó la resolución 8070 (junio de 2024) que permite establecer este Cuerpo de Drones, pero se ha encontrado con un estancamiento desde que el Jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, cree que deberíamos seguir el ejemplo, ya que los ucranianos han integrado las unidades existentes.

Esta decisión, en cualquier caso, representaría la decisión más importante que tomará el Ejército en el futuro.

La guerra con drones ha seguido patrones de evolución geométrica desde que comenzó la guerra en Ucrania en 2022. Según un artículo de la revista Army Aviation Magazine (edición de diciembre de 2023), tanto el general Jim Rainey como el Dr. James Greer afirman que, en menos de dos años, la doctrina y el desarrollo de los drones pasaron por cuatro generaciones de reajustes tácticos. Este mismo período, en circunstancias normales, sería lo que consideraríamos la evolución normal de una generación a otra.

Seguir el modelo ucraniano tendría más sentido, ya que la proliferación de drones con funciones específicas cambia constantemente.

La doctrina se basaba en el pasado en informes posteriores a la acción, estudios a fondo, libros blancos, lecciones aprendidas y el estudio de otras guerras. Dados estos nuevos cambios en el campo de batalla y la innovación acelerada, que es cuádruple, en tecnología, adoptar el viejo concepto soviético de I+D: "ponerlo en práctica, dejar que las tropas detecten los fallos y nosotros lo modificamos" parece más adecuado. Además, escribir la doctrina sobre la marcha podría ser el camino a seguir.

Las fuerzas armadas estadounidenses están plagadas de prototipos de tanques que nunca se desplegaron. El XM1202 es uno de ellos. El I+D estadounidense siempre ha invertido millones de dólares en el desarrollo de sistemas de armas, tras los sobrecostos y muchos otros problemas emergentes. Esto también aplica a otras ramas.

Con la llegada de la IA y la evolución del campo de batalla, no hay tiempo que perder en implementar nuevas tecnologías e integrarlas en el entrenamiento doctrinal. Una batalla más rápida y feroz que se aprovecha de la falta de respuesta.

Drones que vigilan el campo de batalla, trabajando en conjunto con drones kamikaze y municiones merodeadoras que te siguen hasta tu guarida, trinchera o búnker. Los drones son lo suficientemente pequeños como para entrar en la estructura y detonar a demanda o por impacto.

Debido a la rapidez y la escasez de personal, el ejército ucraniano cuenta con operadores de drones que no son especialistas en drones. Dependiendo del tipo de dron utilizado, su propósito y el nivel de integración con otras plataformas en un campo de batalla de armas combinadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada e Infantería de Marina), sólo entonces se contaría con equipos con drones especializados asignados, OPCON (control operativo). Esta sería una razón para formar unidades de drones, que puedan detallarse para actuar en escenarios específicos. Solo entonces se establecería un orden de batalla para drones y una MTOE (Tabla Modificada de Equipo), por ejemplo, dentro de una división.

Esto crearía un sistema de defensas desde el pelotón hasta la división, donde un cuartel general centralizado, ya sea de brigada, regimiento o división, podría movilizar sus recursos para apoyar sus operaciones. Sin embargo, la verdadera necesidad es que los soldados de infantería se sientan protegidos en movimiento, para que puedan defenderse con un dispositivo antidrones o un dron destructor.

Por lo tanto, eventualmente se necesitaría algún tipo de comando, ya que la operación e integración de drones puede volverse muy compleja. La creación de estos equipos y unidades es imprescindible y deberá contar con personal capacitado en diferentes disciplinas (operaciones de blindados e infantería, así como de artillería y reconocimiento). Solo así, un operador de estas unidades podrá integrar y apoyar eficazmente a una unidad en combate.

La doctrina debe evolucionar a medida que la tecnología revoluciona la innovación basada en la demanda y la rápida implementación de esta nueva familia de sistemas de armas.

Los drones no sustituyen las tácticas básicas ni la guerra convencional o asimétrica, sino que son un importante multiplicador de fuerza, que otorga ventajas a quienes saben cómo integrarlos en apoyo de sus operaciones.

Los cambios están ocurriendo incluso mientras escribimos este artículo.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).